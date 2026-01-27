CANAVESE – Questione Asa: si prospetta la chiusura a 9 milioni di euro

CANAVESE – L’annosa questione del debito Asa non è ancora chiusa. Qualche mese fa i Comuni hanno tentato di chiudere la partita a 8 milioni di euro, ma la Commissione del Mit preposta alla tutela dei lavoratori non aveva accettato la cifra.

A quel punto, a fine novembre 2025, era giunta ai Comuni una comunicazione dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio in cui dichiarava che la Regione era disposta ad aggiungere un milione di euro per chiudere la questione.

Sembra quindi che si possa chiudere a 9 milioni di euro, la vicenda che ha generato nel corso degli anni una lunga e complessa vertenza sulle responsabilità economiche degli enti soci. Dopo la liquidazione e il procedimento arbitrale avviato nel 2013, nel marzo 2024 la Corte di Cassazione ha riaperto il rischio di un impatto finanziario rilevante sui bilanci comunali.



Di fronte a questo scenario, i Comuni coinvolti hanno scelto responsabilmente la strada della soluzione transattiva.



Il contributo straordinario della Regione Piemonte rappresenta l’elemento decisivo per rendere sostenibile l’accordo e consentire una chiusura definitiva della vicenda Asa, evitando ulteriori contenziosi e il rischio di una condanna milionaria economicamente non sostenibile e che determinerebbe il default di tutti i comuni canavesani.



Per queste ragioni, i sindaci del Canavese rivolgono un appello alla Regione Piemonte e al Consiglio Regionale affinché proseguano nel sostenere questa soluzione di responsabilità istituzionale, nell’interesse dei territori e dei cittadini, per porre finalmente fine a una vertenza che dura da anni. (Foto d’archivio)