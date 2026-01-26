IVREA – Progetto “Eporedia”: il Questore rafforza i servizi di vigilanza e controllo

IVREA – Nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio 2026, il Questore di Torino ha presentato il progetto “Eporedia”, volto al contrasto della criminalità diffusa a Ivrea. Come anche convenuto con il Prefetto di Torino, a decorrere da oggi, la Polizia di Stato potenzierà i servizi di intervento sul territorio della città di Ivrea, finalizzati al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa e dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree maggiormente a rischio, in particolare nella zona gravitante intorno alla stazione ferroviaria e al Movicentro.
L’attività, in capo al personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ivrea e Banchette, sarà supportata da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, per un intervento più incisivo, rapido e specializzato, con il supporto di unità cinofile dell’UPGSP della Questura di Torino, nonché di personale della Polfer e della Polizia Locale.
Con la collaborazione della Polizia Municipale di Ivrea, verranno eseguiti controlli ai locali pubblici e ai luoghi di aggregazione, per il contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti fra le fasce giovanili e la verifica del rispetto delle autorizzazioni di polizia.
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