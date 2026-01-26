CANAVESE – Linea SFM1 Rivarolo-Chieri, Avetta: “La Giunta minimizza i disagi dei pendolari”

CANAVESE – “Ancora una volta la Giunta Cirio minimizza i disagi sulle linee ferroviarie piemontesi, a cominciare dalla SFM1 Rivarolo-Chieri e della Torino-Ivrea-Aosta, limitandosi a citare percentuali di puntualità e rifiutandosi di riconoscere che esiste una vulnerabilità strutturale e gestionale di queste linee che imporrebbe un diverso atteggiamento nei confronti di RFI e di Trenitalia, con un confronto più serrato finalizzato ad un reale miglioramento del servizio”. Lo afferma il consigliere regionale Alberto Avetta (Pd) a margine della risposta dell’assessore regionale Gabusi all’Interrogazione relativa a quanto avvenuto il 2 dicembre 2025 sulla linea SFM 1 Rivarolo-Chieri, a causa di un guasto ad uno scambio nei pressi della stazione di Bosconero, che ha paralizzato la circolazione per tre ore, con conseguenti cancellazioni di treni e ritardi.



La Giunta regionale, nella risposta, ha evidenziato che sulla SFM1 “nel corso del 2025 la puntualità media è stata del 90,9%”.

Aggiunge il consigliere Alberto Avetta: “Se la non-puntualità si aggira intorno al 9-10% e ogni anno Trenitalia, come si legge nella risposta, paga alla Regione Piemonte quasi 4 milioni di euro di penalità, allora non siamo di fronte a episodi isolati. Basta pensare che un mese dopo il fatto oggetto dell’interrogazione, ovvero l’8 gennaio, sono stati cancellati diversi treni sulla SFM1 per guasti tecnici causati dalle basse temperature. Quindi, è sufficiente andare di poco sotto lo zero che i nostri treni vanno in tilt? Credo che sia palese l’atteggiamento rinunciatario della Giunta, come se i pendolari non avessero il diritto ad un servizio efficiente e di qualità a fronte di abbonamenti e biglietti sempre più cari: bandiera bianca sul TPL in Piemonte?”.

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