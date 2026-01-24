VENARIA REALE – Celebrato San Sebastiano, Santo Patrono della Polizia Locale (FOTO)

VENARIA REALE – San Sebastiano è il Patrono della Polizia Locale e il Comando di Venaria Reale ha voluto onorare la ricorrenza con due importanti momenti.

Il primo nella sala del consiglio comunale, in piazza Martiri della Libertà, con la consegna delle medaglie agli operatori premiati dalla Regione Piemonte per il loro impegno e le loro azioni durante l’attività quotidiana.

Il riconoscimento è stato conferito al Vice Commissario Davide Mana (ora in servizio presso altro Comando) e all’Ispettore Edoardo Piovano e all’Assistente Ernesto Giordano (ora in servizio presso altro Comando).

Presenti in sala consiliare il sindaco Fabio Giulivi; il vicesindaco Gianpaolo Cerrini; il presidente del consiglio comunale Giuseppe Ferrauto; tutta la Giunta comunale e il comandante della Polizia Locale, Alberto Pizzocaro. Contestualmente sono stati premiati per anzianità di servizio i Commissari Graziano Bergero, Massimo Colombatto, Sandro Spagnotto (ora in quiescenza) e Stefano Corneo (ora in quiescenza).

Al termine, l’intero comando ha poi partecipato, nella vicina chiesa di Santa Maria, alla Santa Messa officiata dal parroco don Enrico Griffa, alla presenza delle Autorità Comunali e delle rappresentanze del Comando Compagnia dei Carabinieri di Venaria Reale, dell’Aves Toro, delle Polizie Locali dell’area Torinese, dell’AssoCarabinieri, dei Marinai e degli Alpini. (Foto Città di Venaria Reale)