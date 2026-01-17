CHIVASSO – Accolti in municipio Nikita Perotti e Noemi Migliore protagonisti di Ballando con le Stelle (FOTO)

CHIVASSO – Una mattinata speciale quella vissuta ieri, venerdì 16 gennaio 2026, a Palazzo Santa Chiara, dove l’amministrazione comunale di Chivasso ha accolto due giovani talenti della danza che hanno portato il nome della città sotto i riflettori nazionali. Accompagnati dall’insegnante Laura Ullio, Nikita Perotti e Noemi Migliore, protagonisti dell’ultima stagione di Ballando con le Stelle, sono stati ricevuti ufficialmente dal sindaco Claudio Castello.

Nikita Perotti, vincitore dell’edizione 2025 del celebre programma condotto da Milly Carlucci, e Noemi Migliore, finalista di Ballando on the road, hanno ricevuto i complimenti dell’amministrazione per il percorso artistico che li ha visti affermarsi sulla scena Rai. Per entrambi è stato consegnato un attestato di riconoscimento: a Nikita per la capacità di esprimere il talento attraverso naturalezza, costanza e sacrificio; a Noemi per l’arte espressiva e per un cammino fatto di impegno e passione, destinato, come recita la motivazione, a nuovi e importanti traguardi.

Durante l’incontro è stato sottolineato anche il valore simbolico della storia personale di Noemi Migliore. La ballerina, originaria della Sicilia, è stata indicata come esempio positivo di integrazione, specchio delle tante famiglie arrivate dal Mezzogiorno che hanno trovato a Chivasso una nuova casa. Di Nikita Perotti, invece, è stata evidenziata la maturità e l’umiltà con cui sta vivendo la popolarità conquistata dopo la vittoria insieme ad Andrea Delogu, che lo ha recentemente voluto al suo fianco nella conduzione del programma Rai La Porta Magica.

“Nikita e Noemi rappresentano valori autentici – ha dichiarato il sindaco Claudio Castello –: la determinazione nel credere nei propri sogni, la dedizione quotidiana e la capacità di portare la propria arte oltre ogni confine. I loro successi sono un messaggio forte per tutti i giovani di Chivasso”.

L’incontro si è svolto in un clima informale e sorridente, tanto che non è mancato un momento fuori programma: tra l’entusiasmo generale, i due ballerini hanno improvvisato una salsa sul parquet del palazzo comunale, strappando applausi e regalando un finale decisamente inaspettato alla cerimonia.