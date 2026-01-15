PIEMONTE – Piano Sanitario: emendamento sulla prevenzione del suicidio

PIEMONTE – Emendamento al Piano Sanitario condiviso e sottoscritto sulla prevenzione del suicidio. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un emendamento al PSSR a prima firma di Silvio Magliano, Capogruppo della Lista Civica Cirio Presidente PML, firmato da tutti i Capigruppo, per la costruzione di una rete che, sul territorio e con il coinvolgimento dei servizi scolastici, educativi e sociali, si occupi di intercettare eventuali criticità e prevedere interventi tempestivi.

Quasi quattromila vittime di suicidio nel 2022, più che per gli incidenti stradali. Di questi, quasi quattrocento sono giovani, tra i 15 e i 29 anni, secondo i dati de La Tazza Blu, Ente del Terzo Settore attivo nell’ambito del contrasto ai suicidi e della tutela delle famiglie.

“Lavoreremo affinché quanto previsto nel PSSR grazie a questo emendamento trovi attuazione al più presto, già a partire dal Bilancio di Previsione 2026-2028 in discussione in questi giorni – spiega Magliano -. Nello specifico, l’emendamento a mia prima firma, nato da una condivisione e da un lavoro comune con tutti i Capigruppo e con tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale, approvato all’unanimità e recepito nel Piano Socio Sanitario, prevede la strutturazione dei servizi con lo scopo di favorire un intervento precoce in tema di suicidio, di promuovere la formazione specifica degli operatori, anche in ambito scolastico, per permettere l’identificazione precoce dei segnali, di implementare reti territoriali integrate e l’adozione di protocolli operativi condivisi, finalizzate a garantire una presa in carico tempestiva e appropriata delle persone con ideazione suicidaria”.

“I nostri giovani sono un patrimonio da tutelare – conclude Magliano -, così come le famiglie: con il nuovo Piano Socio Sanitario la Regione si pone al loro fianco nel compito, a volte arduo, di intercettare e prevenire il rischio suicidario, sempre più presente nella nostra società e nelle giovani generazioni, come dimostrano i dati degli Enti del Terzo Settore attivi nell’ambito. L’unico modo di conseguire questo risultato è lavorare insieme e costruire una rete che coinvolga famiglie, scuole e e servizi socio-sanitari per metterli in grado di riconoscere i segnali e intervenire tempestivamente, ma anche per agevolare il dialogo e lo scambio di esperienze, in modo da mettere in una relazione profonda l’ambiente famigliare con quello scolastico, dove i ragazzi trascorrono gran parte del loro tempo. Dalla condivisione di queste considerazioni con tutti i Capigruppo del Consiglio regionale è derivato l’inserimento esplicito di un paragrafo dedicato alla prevenzione del rischio di suicidio, in particolare tra i giovani, all’interno del PSSR”.