IVREA – Mondo della politica in lutto: si è spento l’ex Sindaco Fiorenzo Grijuela

IVREA – “Si è spento Fiorenzo Grijuela, Sindaco della Città di Ivrea per dieci anni fino al 2008 e consigliere della Provincia di Torino fino al 1998. Un lungo impegno come amministratore pubblico. Aveva 86 anni.” Scrive così la Città Metropolitana in ricordo di Fiorenzo Gijuela, figura di spicco della politica di quegli anni. “La Città metropolitana di Torino e la Consulta degli ex amministratore esprimono condoglianze ai suoi famigliari e alla comunità eporediese per la quale Grijuela ha dato molto”.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore.

“Anche se da tempo non era più attivo nella vita politica, – dichiara Massimiliano De Stefano Consigliere Comunale della Città di Ivrea – Fiorenzo Grijuela restava una figura di grande carisma e di indiscusso spessore politico. È stato, forse, l’ultimo dei sindaci “di strada”: quello che incontravi ovunque, anche nei quartieri più periferici; un uomo sempre disponibile, diretto e autentico, sincero nel rapporto con le persone.

Un politico della Prima Repubblica che ha attraversato e accompagnato la Seconda, portando con sé un’idea della politica fatta di presenza, ascolto e responsabilità. Un’idea lontana da quella attuale, dove troppo spesso si ambisce a fare politica senza averne la pazienza, la competenza e il senso del tempo. La pazienza era una delle sue doti più evidenti: la esercitava con tutti e la metteva a frutto anche nelle “segrete stanze”, dove sapeva tenere il punto senza clamore, con fermezza e lucidità. Non cercava il consenso facile, ma soluzioni concrete. Dal 1998 al 2008 ha guidato Ivrea con uno stile riconoscibile, lasciando un segno che va oltre le appartenenze politiche. Con la sua scomparsa se ne va un modo di fare politica che oggi appare raro, forse scomodo, ma certamente necessario.Alla sua famiglia, ai suoi cari e a quanti lo hanno conosciuto e stimato, giungano le mie più sentite condoglianze.”



“Fiorenzo Grijuela è stato il mio Sindaco. – Aggiunge il Consigliere Regionale Alberto Avetta – I cinque anni al suo fianco sono stati un master per me. Mai banale, sempre lucido, con ironia e a volte intelligente sarcasmo. Ho imparato ad apprezzare tantissime caratteristiche del suo modo di porsi. In particolare mi ha sempre affascinato la sua determinazione nel ritirarsi dalla scena politica. Senza horror vacui e con la sana consapevolezza che nessuno di noi è indispensabile. L’ho sentito pochi giorni fa. Allegro e assolutamente consapevole. Com’era nel suo stile. Mancherà tanto, a tutti noi.”

Infine commenta la scomparsa il Partito Democratico circolo di Ivrea: “Con immensa tristezza abbiamo saputo che è mancato Fiorenzo Grijuela. È stato Sindaco della nostra città per 2 mandati, dal 1998 al 2008. In precedenza era stato assessore all’istruzione, capogruppo del Pci, presidente dell’ex Usl dall’85 al ’90 e consigliere provinciale fino al 1998. Lo ricordiamo con riconoscenza per l’impegno profuso in anni difficili attraversati dalla crisi della Olivetti. Crisi che lui affrontò con coraggio, avviando progetti che hanno posto le basi del futuro della nostra città, come ad esempio la riconversione dell’area ex Montefibre. In questo momento la nostra comunità si stringe alla sua famiglia nel dolore. Grazie Fiorenzo per tutto quello che hai fatto per la nostra città. Ricorderemo Fiorenzo Mercoledì 14 gennaio 2026 alle 17 ad Ivrea, in sala S.Marta.”