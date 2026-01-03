CANAVESE – Durante la Festa degli auguri, due nuovi ingressi al Lions Club Alto Canavese

CANAVESE – Nelle celebrazioni del 52 anno di fondazione del Lions Club Alto Canavese, una festa degli Auguri riuscitissima con moltissimi soci e ospiti presenti nella serata che si è tenuta nella sede sociale dei Tre Re nel mese di dicembre, per il tradizionale scambio degli auguri in occasione delle feste natalizie.

Una serata importante allietata dai canti operistici e natalizi di ben due tenori, Marco e Cristian Di Gregorio, accompagnati dal pianista Andrea Turchetto; con le loro interpretazioni canore hanno lasciato splendidi e piacevoli ricordi nei presenti.

Alla serata, presieduta dal Presidente Gustavo Gamerro, era presente Ettore Puglisi, primo Vicegovernatore del Distretto 108IA1, Romualdo Vergante, Presidente del comitato distrettuale del Lions Day e Francesca Muro, officer distrettuale e vicepresidente del club Venaria Reale e la Mandria e Daniela Gaudino, presidente del Satellite di Club “Terre di mezzo”.

Cristina Pedron, cerimoniere dell’Alto Canavese, Gustavo Gamerro e Ettore Puglisi, all’inizio della serata lionistica hanno officiato la cerimonia di ingresso di due nuovi soci nello storico Club: Maria Mainini presentata da Cristina Pedron e Erika Vieta, presentata da Lucia Luciani.

Maria Mainini, di Borgaro, moglie dell’imprenditore e socio del Club Giancarlo Rostagno, recentemente mancato, ha svolto un lavoro formativo ed educativo lavorando per molti anni nell’ambito della scuola primaria come insegnante e ha svolto numerosi impegni nel mondo del volontariato. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Vicepresidente del Consorzio Socio-Assistenziale CIS con sede a Cirié e ha fatto parte del Consiglio Comunale di Borgaro nel ruolo di Presidente del Consiglio.

Erika Vieta di Forno Canavese, sposata con l’imprenditore Beppe Rolle dell’azienda storica di Forno Canavese specializzata nello stampaggio a caldo dell’acciaio dopo aver conseguito la laura triennale presso lo IED in arti visive svolge attualmente attività come grafica, illustratrice curando allestimenti per eventi.

Due nuove donne si sono quindi aggiunte a quelle già presenti nel Club a rafforzare la già molto nutrita presenza femminile portando ad avere con quest’ingresso il Club 74 soci complessivamente, il secondo Club più numeroso di tutto il Distretto.

Nel corso della serata un breve ma nutrito resoconto delle attività del Club e del Gruppo Leo presente con il Presidente Leo Ettore Giuliano e una raccolta fondi tra i presenti che ha portato alla raccolta di circa 2.500 € che saranno destinati a service sul territorio già individuati e autorizzati dal Consiglio Direttivo del Club.