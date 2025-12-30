VOLPIANO – Festeggiati i 100 anni di Ugolina Cicconi

VOLPIANO – Amministrazione, famigliari e operatori della Residenza Anni Azzurri di Volpiano tutti intorno ad Ugolina Cicconi, ieri, lunedì 29 dicembre 2025, per festeggiare i suoi 100 anni.

Nata il 26 dicembre 1925 ad Ariano Polesine in provincia di Rovigo, Ugolina si è sposata nel 1949 con Fabrizio Marangon, con il quale ha avuto quattro figli. È vissuta fino agli settanta in Veneto, per poi trasferirsi dapprima a Vercelli e poi a Torino.

Ugolina Cicconi ha dedicato tutta la vita al lavoro nei campi e alla famiglia.

Lucida, è ospite della Residenza da circa dieci anni, Ugolina ha raccontato episodi della sua vita. Un viaggio nei ricordi.

Presenti alla festa il Sindaco di Volpiano, Giovanni Panichelli che ha voluto clebrare una donna forte, laboriosa, dedita alla famiglia e onesta.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli operatori della struttura, esempio concreto di professionalità e umanità. Accanto a Ugolina, in questo giorno così significativo, erano presenti la figlia Gianna Marangon, il nipote Roberto Girotti e il pronipote Davide Girotti, simbolo di una continuità familiare che attraversa quattro generazioni.

“La celebrazione dei 100 anni di Ugolina non è stata soltanto una festa di compleanno, – ha commentato commosso il Sindaco Giovanni Panichelli -ma un momento collettivo di riconoscenza verso una donna che, con la sua vita semplice e autentica, rappresenta la memoria viva della nostra comunità. Un secolo di storia che continua a insegnare il valore delle radici e della cura reciproca.”