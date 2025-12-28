VALPERGA – A Belmonte grande esercitazione congiunta: Vigili del Fuoco, Aib e Croce Rossa (FOTO E VIDEO)

VALPERGA – Una grande esercitazione congiunta che ha coinvolto Vigili del Fuoco, Aib e Croce Rossa, si è tenuta nella mattinata di ieri, sabato 27 dicembre 2025, a Belmonte.
Per l’esercitazione è stata messa in moto una grandiosa “macchina operativa” composta di 50 Vigili del Fuoco (dei distaccamenti di Torino, Ivrea, Rivarolo, Cuorgnè, Distaccamento Rurale e Castellamonte); il Nucleo Elicotteri Vigili del Fuoco Piemonte con il Drago, Dos, Saf, Sapr, Macchine Movimento Terra (escavatore e fresa); 140 volontari Aib, 20 operatori della Croce Rossa di Cuorgnè, 45 mezzi presenti.
Numerosi anche gli Amministratori del territorio che sono intervenuti: Walter Sandretto Sindaco di Valperga; Giovanna Cresto, Vanni Crisapulli e Lara Calanni Pileri, rispettivamente Sindaco, Vicesindaco e Assessore di Cuorgnè; Giuseppe Damini primo cittadino di Pertusio; Piero Rolando Perino Sindaco di Prascorsano e Presidente dell’Unione Montana Val Gallenca e Riccardo Rosa Cardinal Sindaco di Canischio.
Soddisfatti gli Amministratori del territorio e i funzionari che hanno coordinato le operazioni, per la grande e importante dimostrazione di collaborazione, professionalità e spirito di servizio nonché di capacità nel saper lavorare tutti assieme per la protezione e la sicurezza del territorio, e di essere in grado di affrontare eventuali emergenze.
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