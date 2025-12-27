PIEMONTE – Proposta di legge del M5s per i lavoratori degli appalti pubblici

PIEMONTE – Una proposta di legge è stata depositata nei giorni scorsi a Palazzo Lascaris, a prima firma Pasquale Coluccio, per il salario minimo di 9 euro l’ora per i lavoratori degli appalti pubblici di competenza della Regione Piemonte.

“Si tratta di una misura già approntata in Puglia e sulla quale di recente si è espressa positivamente anche la Corte Costituzionale, che ha respinto le questioni di legittima sollevate dal Governo nazionale e ha confermato la validità della norma. Nello specifico, la nostra proposta di legge riguarda i contratti stipulati dalla Regione, dalle aziende sanitarie e ospedaliere, dalle agenzie regionali e da tutti gli altri enti strumentali. Questi enti dovranno indicare nelle procedure di gara che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni sia applicato il contratto collettivo maggiormente attinente all’attività svolta, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvi restando i trattamenti di miglior favore. Come detto, i contratti indicati nelle procedure di gara non potranno prevedere una retribuzione minima tabellare inferiore a 9 euro l’ora.”

“Il Movimento 5 Stelle si batte per l’introduzione del salario minimo in Italia da oltre un decennio. La nostra proposta di legge, che garantisce un salario dignitoso a tanti lavoratori e lavoratrici piemontesi, è un primo importante passo in questa direzione. È impensabile ed ingiusto, in una Repubblica “fondata sul lavoro”, che chi lavora faccia fatica ad arrivare alla fine del mese”.