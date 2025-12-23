IVREA – Protesta lavoratori e Sindacati per la chiusura delle sedi Konecta (FOTO)

IVREA – Un Natale per niente felice quello dei lavoratori Konecta che ieri mattina, lunedì 22 dicembre 2025, hanno protestato ad Ivrea di fronte alla sede di Confindustria Canavese, dove si è tenuto l’incontro con le maestranze dell’azienda e le sigle sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilmcom Ull con le Rsu di Asti, Ivrea e Torino.

I Sindacati chiedono che venga abbandonato il progetto di chiudere le sedi di Ivrea e Asti per accorparle a Torino. Ricordiamo che dei circa 10.0000 dipendenti Konecta in Italia, 1600 operano nelle sedi piemontesi (Asti 400, Ivrea 700, Torino 500).

“Le Organizzazioni Sindacali nel ribadire la propria disponibilità a discutere ed affrontare i problemi legati al settore, alla sua trasformazione e nel cogliere positivamente l’idea di un rilancio, attraverso investimenti sul territorio piemontese, hanno con forza però chiesto che dal tavolo della discussione venga eliminata l’idea delle chiusura delle sedi di Asti e Ivrea. – Dichiarano i Sindacati –

La chiusura delle sedi e lo spostamento del personale rappresenta un chiaro segnale di disimpegno dell’azienda dall’area piemontese con gravi conseguenze sociali e occupazionali.

Slc Cgil – Fistel Cisl – Uilcom Uil regionali ribadiscono la necessità di individuare soluzioni alternative alla cessazione delle sedi ed alle conseguente crisi occupazionale e si sono rese disponibili ad aprire un confronto vero e costruttivo per la salvaguardia dei posti di lavoro anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni in primis con la Regione Piemonte.

L’azienda si è al momento resa indisponibile al ritiro del progetto annunciato e per questa ragione le Organizzazioni Sindacali, nel chiedere immediatamente un confronto alla Prefettura e per attenzionare la Regione sulla vicenda, dichiarano lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori di tutte le sedi di Konecta in Piemonte per l’intera giornata lavorativa per il giorno 13 gennaio 2026 con presidio sotto la Regione Piemonte.”