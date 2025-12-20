COASSOLO – Incendio boschivo, individuato il presunto responsabile

COASSOLO – È stato individuato il presunto responsabile dell’incendio boschivo divampato lo scorso 27 novembre 2025, nella zona di San Grato del Comune di Coassolo Torinese. I Nuclei Carabinieri Forestale di Viù ed Ala di Stura, intervenuti sul posto congiuntamente a personale del Comando Stazione Carabinieri di Lanzo Torinese, avevano cominciato tempestivamente gli accertamenti già durante le operazioni di spegnimento.

Le fiamme erano divampate intorno alle10.30 circa nel bosco di castagneto sito sul versante sud del Monte Vaccarezza, a 800 metri s.l.m., interessando un’area boschiva di circa 10 ettari. Immediato l’intervento delle squadre di Vigili del Fuoco e A.I.B. della Regione Piemonte, che aveva permesso di circoscrivere rapidamente le fiamme, impedendo la propagazione verso la vicina borgata “Case Tita”. Complessivamente sono stati impiegati circa 10 mezzi terrestri e 1 mezzo aereo (elicottero della protezione civile) per le fasi dello spegnimento e bonifica e non si sono registrati feriti tra la popolazione e il personale di soccorso.

I militari intervenuti si sono concentrati sul proprietario di un fondo interessato dall’incendio, sito nelle immediate vicinanze, intento a svolgere attività di pulizia del proprio terreno. Le dichiarazioni fornite sono state poi utilizzate dagli operanti per un’analisi preliminare, confrontandole con le informazioni di altri testimoni e i riscontri ottenuti dai sopralluoghi eseguiti nell’area colpita.

A seguito dei rilievi e della comparazione delle prove, i Carabinieri Forestali hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria il proprietario del fondo, italiano, pensionato sulla settantina. Il rogo è stato innescato dalla perdita di controllo delle fiamme mentre bruciava delle sterpaglie.