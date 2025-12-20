CANAVESE – Riscontrato un caso di influenza aviaria

CANAVESE – Nel tardo pomeriggio di giovedì 18 dicembre, il Centro di referenza nazionale per l’influenza aviaria (Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie) ha confermato il riscontro di positività per virus dell’influenza aviaria in un volatile di un gruppo di avicoli ornamentali (prevalentemente oche e anatre) della zona sud-occidentale del Canavese. Riscontro effettuato in prima istanza presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

I volatili interessati si trovano in un luogo piuttosto isolato e la situazione è sotto controllo; le misure sanitarie sono già in corso sotto il coordinamento dell’ASL TO4 e della Regione Piemonte. Ieri l’ASL ha notificato le ordinanze agli allevamenti che rientrano nella zona di sorveglianza (area di 10 Km circostante) e sta procedendo ai controlli previsti.