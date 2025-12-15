RIVAROLO – La sinergia tra Comune, Associazioni e Commercianti accende il Natale con il Mercatino (FOTO E VIDEO)

RIVAROLO CANAVESE – Tanta gente ha invaso la città di Rivarolo Canavese ieri, domenica 14 dicembre 2025, per il Mercatino di Natale.

Numerose bancarelle hanno preso posto lungo l’asse viario principale: corso Indipendenza, corso Torino e via Ivrea.

Per questa edizione l’Amministrazione Comunale ha voluto suddividere la parte enogastronomica (posizionandola lungo le due allee) da quella hobbistica e creativa (sotto i portici di via Ivrea).



La giornata è stata animata e caratterizzata da un’impronta sociale grazie alla bellissima sinergia e collaborazione che si è venuta a creare con le associazioni cittadine: i gonfiabili e il trucca bimbi a cura della Croce Rossa di Rivarolo Canavese e i Babbi Natale in Vespa del Vespa Club; e ancora la Caritas cittadina, il Canile di Caluso, Telethon.

Grande lavoro hanno svolto anche i Commercianti abbellendo le vetrine e le vie di competenza. La musica coinvolgente della Street Brass Band, banda giovanile della Filarmonica di Valperga ha creato un’atmosfera magica per le vie della città.

Senza dubbio una giornata riuscita che soddisfatto appieno le aspettative dell’Amministrazione Comunale e in particolare del Vicesindaco Marina Vittone e dell’Assessore Sandra Ponchia che si sono occupate dell’evento.

Ma il Natale a Rivarolo non termina qui. Numerose iniziative sono ancora in programma il prossimo fine settimana.

Sabato 20 dicembre, dalle 15.30, si terrà la Passeggiata Musicale a cura della Società Filarmonica Rivarolese Aps dalle 15.30 per le vie della Città.

Alle 21, presso la Chiesa di San Giovanni Battista, in frazione Pasquaro, si terrà il Concerto del Coro Città di Rivarolo, mentre, sempre alle 21, nel Salone Polivalente di via Montenero, è in programma il Concerto Benefico per la Caritas a cura della Filarmonica Torre Canavese.

Domenica 21 dicembre, dalle 15.30, è in programma il concerto itinerante a cura degli Amis dal Furn e Tequila Band oltre all’Animazione itinerante dell’Associazione Pandorama per le vie della Città.

Infine, in piazza Litisetto, dalle 15, il Magico Mondo di Babbo Natale con slitta e laboratorio di Babbo Natale, dolci e bevande calde a cura della Pro Loco. Alle 16 verrà premiato il Presepe più bello.



E in chiusura, lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 dicembre, animazione itinerante a cura della Cooperativa Andirivieni e Anffas La Torre con distribuzione di dolcetti.