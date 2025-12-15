BARBANIA – Furti in aumento con l’arrivo del Natale, cresce l’allarme nei comuni del Canavese

BARBANIA – Con l’avvicinarsi delle festività natalizie torna a crescere l’allarme sicurezza in diversi comuni del territorio, colpiti da una serie di furti che stanno alimentando la preoccupazione tra i residenti. A Barbania, nel mirino dei ladri sono finite alcune ville di pregio situate all’ingresso del paese, nella zona della Baronina. A far scattare l’allarme è stata una parente dei proprietari di una delle abitazioni, recatasi sul posto per un controllo: all’interno ha trovato le stanze completamente rovistate e a soqquadro. Presa dal panico ha iniziato a gridare, attirando l’attenzione dei vicini, che sono intervenuti e hanno contattato i Carabinieri. Rientrati a casa, anche i vicini hanno scoperto di essere stati vittime dei ladri.

L’ondata di colpi, però, non si limita a Barbania. Segnalazioni analoghe arrivano anche da Ciriè, Torrazza Piemonte e Chivasso, dove i ladri avrebbero agito senza particolari ostacoli, mettendo a soqquadro le case e portando via gioielli e contanti. Una situazione che, con l’avvicinarsi del Natale, riaccende il timore di nuove incursioni nelle abitazioni.