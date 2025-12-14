VALCHIUSELLA – Morta escursionista precipitata da sotto la cima del Monte Vailet

VALCHIUSELLA – Incidente mortale oggi, domenica 14 dicembre 2025, in Valchiusella. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte sono intervenuti per un’escursionista di 64 anni, precipitata. A lanciare l’allarme, intorno alle 14, è stato il compagno di escursione della donna che ha assistito all’incidente e le ha prestato le prime cure. Si trovavano sotto la cima del Monte Vailet quando, l’escursionista è precipitata, presumibilmente scivolando sul terreno sdrucciolevole, e si è fermata un centinaio di metri più a valle.

Sul posto è stato inviato l’elicottero da cui è stata sbarcata con il verricello l’equipe che ha immediatamente iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare che purtroppo sono state vane, ed è stato possibile soltanto constatare il decesso della donna. Il compagno di escursione è stato riportato a valle in elicottero. In seguito all’autorizzazione della Procura, la salma è stata recuperata e consegnata ai Carabinieri di Valchiusa per le operazioni di Polizia Giudiziaria.



AGGIORNAMENTO: La vittima è Monica Sagradin, 64 anni residente a Pino Torinese,