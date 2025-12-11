PRASCORSANO – Oltre 1000 visitatori nel primo giorno del Bosco Incantato (FOTO E VIDEO)

PRASCORSANO – Oltre un migliaio di visitatori il primo giorno: Il bosco incantato ha aperto i battenti riscuotendo fin da subito gran successo.

L’accensione si è tenuta nel pomeriggio di lunedì 8 dicembre 2025, Festa dell’Immacolata, in frazione Tetti di Prascorsano.

Ogni anno l’associazione Clorofilla organizza, in collaborazione con la Pro Loco di Prascorsano, il magico evento.

Quest’anno, l’iniziativa, è stata anche patrocinata dal Consiglio Regionale del Piemonte.

“Siamo felici di aver dato sostegno a questa bellissima iniziativa – ha dichiarato il Consigliere Regionale Mauro Fava – è molto importante appoggiare eventi come questo, nati con grande impegno per promuovere il territorio.”

La casetta di Babbo Natale, il Viale degli Antichi Mestieri, e ancora, elfi, fate e persino il Grinch: la fantasia che diventa realtà.

“Ogni anno cerchiamo di innovare, di aggiungere qualcosa di nuovo – hanno dichiarato Alessandro Boldini e Sara Perri, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell’Associazione Culturale Clorofilla. – Quest’anno abbiamo migliorato la filodiffusione e aggiunto nuovi punti luce. Inoltre, grazie al patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, siamo riusciti ad ampliare il servizio navetta per borgata Tetti: non più una ma tre, in modo da puntare sulla sicurezza in tema di viabilità”.

Le luci del Bosco Incantato resteranno accese fino al 6 gennaio 2026, giorno dell’Epifania, per chiunque voglia addentrarsi nel mondo fatato.