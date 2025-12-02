Bartoli, Calenda, Ruffino e Rosato in visita alla redazione de La Stampa

TORINO – Oggi pomeriggio il Consigliere Regionale del Piemonte Sergio Bartoli ha preso parte alla visita istituzionale presso la sede torinese del quotidiano La Stampa, organizzata per esprimere solidarietà alla redazione dopo i gravi fatti avvenuti nei giorni scorsi.



Alla delegazione hanno preso parte il leader di Azione Carlo Calenda, l’Onorevole Daniela Ruffino, il Deputato e Vicesegretario del partito Ettore Rosato, il Presidente regionale di Azione Giovanni Barosini, i segretari provinciali, i coordinamenti territoriali e diversi esponenti di Azione Giovani.



“Siamo qui per ribadire un principio che non può essere messo in discussione – dichiara Sergio Bartoli – la libertà di stampa non si tocca. Un attacco a una redazione non è mai solo un atto contro un giornale, ma contro il diritto dei cittadini a essere informati, e quindi contro la democrazia stessa.”



Bartoli ha sottolineato l’importanza della presenza unitaria della delegazione di Azione: “Oggi abbiamo voluto dare un segnale forte. La politica ha il dovere di difendere chi informa con coraggio e professionalità. La Stampa, come tutti gli organi di informazione, svolge da sempre un ruolo fondamentale nel tessuto democratico del nostro Paese, e non può essere oggetto di intimidazioni.”



La visita ha permesso di rinnovare il sostegno alla redazione e a tutto il personale del quotidiano, ribadendo la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla tutela della libertà di informazione e del pluralismo.



“Restiamo al fianco di chi racconta i fatti con rigore e indipendenza. La libertà di stampa è un valore non negoziabile”, conclude Bartoli.

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