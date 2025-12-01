SETTIMO TORINESE – Ospedale di Settimo: che succede e quale futuro?

SETTIMO TORINESE – “La salute è diritto dell’individuo e interesse della collettività. È un principio fondamentale, garantito dalla Costituzione. Ma è realmente tutelato nel nostro territorio?” La CGIL Torino, insieme alla Funzione Pubblica e allo SPI, ha scelto di organizzare un’assemblea pubblica a Settimo Torinese, territorio recentemente coinvolto da vicende che hanno, nei fatti, leso il diritto alla salute e alla cura di cittadine e cittadini.

L’inchiesta della Procura di Ivrea sull’Asl To 4, i concorsi truccati, la mala gestione che i magistrati ipotizzano essersi realizzata all’Ospedale di Settimo Torinese e i meccanismi legislativi che hanno favorito dinamiche gestionali poco cristalline impongono una riflessione seria, costruttiva.

Dal titolo “ Ospedale di Settimo: che succede e quale futuro? – L’Asl TO4 è la peggiore del Piemonte?” l’incontro vuole affrontare nel dettaglio alcuni nodi irrisolti orbitanti attorno al sistema gestionale delle strutture sanitarie, che hanno effetti diretti sulla qualità della sanità, e delle leggi che lo permettono, ma anche trattare il cattivo funzionamento di servizi essenziali e le difficoltà evidenti di rispettare i tempi di consegna delle case e degli ospedali di comunità finanziati con il PNRR.

L’assemblea, alla quale sono stati invitati i sindaci del territorio, è aperta a cittadine e cittadini e ha come obiettivo quello di affrontare un problema ormai evidente avanzando proposte che aiutino, nei fatti, a rendere la salute, diritto Costituzionale, garantito a tutte e tutti.

PROGRAMMA DELL’ASSEMBLEA

Presenta: Elena Palumbo, Segretaria CGIL Torino;

Intervengono: Massimo Esposto, Segretario Generale Funzione Pubblica Torino, Lucia Centillo, Segretaria SPI Torino

Conclude: Federico Bellono, Segretario Generale CGIL Torino