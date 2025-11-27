IVREA – Assemblea interregionale del CAI in occasione dei 150 anni del Club locale

IVREA – La Sezione CAI di Ivrea festeggia i 150 anni di attività ospitando la 20^ Assemblea dei Delegati delle Sezioni CAI di Liguria Piemonte e Valle d’Aosta, che si terrà a Ivrea presso l’Aula Magna del Liceo Gramsci domenica 30 novembre 2025. È un evento che si svolge annualmente con circa 150 delegati in rappresentanza delle 100 sezioni presenti nelle tre Regioni, che contano più di 63.000 soci.

L’Assemblea è uno dei momenti più importanti nella vita associativa del CAI, durante il quale faremo il punto rispetto alle numerose attività svolte nelle sezioni del Nord Ovest, saranno illustrate alcune delle iniziative svolte durante l’anno appena trascorso e saranno definiti importanti indirizzi per l’attività futura. L’arrivo dei delegati e la loro registrazione è prevista per la mattina del 30 novembre a partire dalle 8, e alle 9 inizieranno i lavori assembleari.

“Si tratta di un evento prestigioso e siamo molto orgogliosi di poterlo ospitare a Ivrea in questo anno per noi così importante – dice Laura Principe presidente del Cai Ivrea – Incontrare i delegati di Liguria Piemonte e Valle d’Aosta sarà la bellissima conclusione di un anno in cui abbiamo organizzato molti eventi per farci conoscere meglio in città. E non possiamo che ricambiare verso la città che ci ha abbracciato in questo anno offrendo ai partecipanti una giornata che possa essere l’occasione per conoscere il nostro territorio. Assieme alle attività istituzionali è infatti prevista per i famigliari dei delegati una visita per conoscere le bellezze di Ivrea, accompagnati dai nostri volontari, e a fine giornata per tutti un pranzo nella splendida cornice del Lago Sirio, a base di prodotti del territorio”. (Foto generica archivio)