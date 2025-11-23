RIVAROLO CANAVESE – Successo per l’iniziativa “Salute in vetrina”, all’Urban Center (FOTO)

RIVAROLO CANAVESE – Ha riscosso successo e superato ogni aspettativa, l’iniziativa “Salute in vetrina – Dove la prevenzione incontra le persone”, promossa dal Polo Formativo Universitario Officina H e Asl To4, con il patrocinio della Città di Rivarolo Canavese e la collaborazione del Centro Commerciale Urban Center di Rivarolo Canavese, dove si è tenuta ieri, sabato 22 novembre 2025.

“La risposta del territorio è stata enorme: tantissime persone, ben oltre ogni previsione, sono venute, hanno chiesto informazioni, hanno fatto i controlli, si sono affidate. – Commenta l’Assessore Alessia Cuffia sui social, che ha fortemente voluto questa giornata – E proprio per questo ci tengo a scusarmi con chi non è riuscito a prendere il numerino e con chi ha dovuto attendere tanto. Era un progetto pilota, la prima volta all’interno di un centro commerciale e non era semplice capire da subito come calibrare tutto. Ma la risposta c’è stata. Forte, reale, bellissima. E proprio per questo siamo determinati a migliorare, a crescere e (speriamo davvero) a replicare questa iniziativa. La volontà c’è: da parte dell’Amministrazione comunale, della Regione Piemonte e dell’ASL TO4. Perché oggi non abbiamo “Risolto” tutti i problemi della sanità (magari fosse così semplice), ma abbiamo dimostrato una cosa fondamentale: che quando le Istituzioni lavorano insieme, la differenza si vede. Che la sanità funziona anche e soprattutto grazie alle persone straordinarie che la fanno vivere”.

Rivolto a tutti i cittadini, questo check up dedicato alla prevenzione per la salute dava la possibilità di effettuare diversi esami: l’elettrocardiogramma (ECG), il profilo ematochimico di base, la valutazione del rischio cardio-metabolico, l’ecografia pelvica femminile, l’ecografia dei tronchi sovraortici oltre all’orientamento ai percorsi di prevenzione e ad un’eventuale presa in cura.

Originale l’idea organizzare l’iniziativa all’interno del Centro Commerciale Urban Center: tra la gente, a portata di tutti. Grazie alla collaborazione e alla disponibilità del Direttore del Centro, Luca Brusadelli.

Un’iniziativa gratuita totalmente riuscita, che i cittadini sperano si possa replicare.