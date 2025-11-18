LEINI – Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle Scuole: l’iniziativa del PD

LEINI – Iniziativa in programma del Partito Democratico di Leini in occasione della Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle Scuole. La data del 22 novembre è stata istituita con la legge legge 107/2015 nel giorno dell’anniversario della morte di Vito Scafidi: il diciassettenne che perse la vita il 22 novembre del 2008 mentre si trovava a scuola, il Liceo Darwin di Rivoli, a causa del crollo di un controsoffitto. La morte di Vito ha segnato la storia del nostro Paese, perchè a partire da quell’avvenimento il tema della sicurezza scolastica ha cominciato a diventare centrale nel dibattito pubblico e politico, mentre le vicende processuali hanno stabilito le responsabilità nella filiera dei controlli che sarebbero dovuti essere fatti al Darwin, come in ogni scuola d’Italia.



Anche quest’anno il 22 novembre viene celebrata in Italia la X Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle Scuole, in ricordo di Vito Scafidi; degli studenti e delle studentesse della Casa dello Studente de l’Aquila; dei bambini e delle bambine di San Giuliano di Puglia e di tutti gli studenti e le studentesse rimasti/e feriti/e a scuola in modo meno grave. Da anni il Partito Democratico ha voluto intraprendere la strada dell’adesione a tale iniziativa depositando un fiore unitamente ad un pensiero nelle scuole del territorio. “Quest’anno faremo la medesima cosa – dichiarano – e lo faremo in bici per ricordare che parlare di sicurezza significa anche porre l’attenzione sull’aria , l’ambiente e la qualità delle relazioni . Dal 2020 a oggi ogni anno in occasione di questa giornata – continua la Segretaria Isabella Spezzano – il comitato Promotore prima e il Circolo del Partito democratico ricostituito nel 2021 in seguito, ha scelto di aderire all’iniziativa Un fiore per Vito promosso da Fondazione Benvenuti in Italia, Fondo Vito Scafidi, ACMOS, Libera Piemonte e Circolo Articolo 21 Piemonte. Il gesto simbolico che ormai accompagna ogni anno questa inizitiva ha tanti significati. Da un lato la volontà di portare avanti una memoria che ci parla di tanti e tante vittime ,giovani studenti che non possono essere dimenticati. Da un altro, l’impegno generato da questa memoria condivisa che ci porta a riflettere sulla situazione attuale e su quanto ogni giorno la sicurezza nelle scuole e nelle nostre città non sia solo un principio ma un lavoro di presidio e corresponsabilità”.

L’iniziativa è in programma per sabato 22 novembre 2025 dalle 09,50 e sarà itinerante.

Qui di seguito il programma delle tappe:

09,50 Scuola dell’infanzia Gianni Rodari di Via Dogliotti

10,05 Scuola dell’infanzia – Via Atzei

10,30 Scuola dell’infanzia – Via Caviglietto

10,40 Asilo nido – Via dei Pioppi, 22 5)

11,00 Istituto Comprensivo Carlo Casalegno, via Maestro Battistino Depaoli 4

11,15 Scuola dell’infanzia Vittorio Ferrero – Via Capirone, 5

11,40 Scuola Elementare Anna Frank – Piazza Gianinetto (ex piazzale Madonnina)

12,10 Scuola Elementare in Frazione Tedeschi – Piazza Crosetto Partito Democratico Leini .