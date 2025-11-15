OZEGNA – Calcio Balilla: Ozegna vince il primo Trofeo dei Sindaci (FOTO E VIDEO)

OZEGNA – Ozegna trionfa, la Regione Piemonte al secondo posto sul podio e Vidracco al terzo. È il risultato del Trofeo dei Sindaci che si è tenuto questa mattina, sabato 15 novembre 2025, in contemporanea con il Torneo dei ragazzi del Dipartimento di Salute Mentale, al Palazzetto dello Sport di Ozegna, in occasione del Campionato Italiano di Calcio Balilla.

Numerosi gli Amministratori presenti, tra i quali anche la Regione Piemonte, rappresentata dal Consigliere Regionale Sergio Bartoli che ha giocato in coppia con il giovanissimo Edoardo La Colla, di soli 10 anni.

Ed è proprio con Bartoli e La Colla, per la Regione Piemonte, che si sono sfidate le Amministrazioni di Ozegna e Vidracco, decretando il podio. Al Sindaco Federico Pozzo e al Presidente del Consiglio Giovanni Graziano Agostino di Ozegna, vincitori del Trofeo, è andato in premio anche la mini Crociera in programma a cavallo del prossimo primo maggio, con annesso il documentario sulla storia del Calcio Balilla.

“La presenza dei sindaci e degli amministratori è stata il vero cuore della manifestazione. Ognuno di loro, con entusiasmo e spirito di squadra, ha contribuito a rendere questa giornata unica. – Dichiara Pozzo – Un ringraziamento sincero ai rappresentanti dei Comuni di Agliè, Bairo, Busano, Castellamonte, Rivarolo, Feletto, Lusigliè, Ciconio e Vidracco: la vostra partecipazione dimostra quanto sia importante costruire ponti anche oltre i ruoli istituzionali. Un grazie speciale al Presidente della Federazione Italiana Calcio Balilla, Massimo Ragona, figura di riferimento assoluto del calcio balilla a livello nazionale e mondiale. La sua presenza, la sua passione e la sua continua dedizione a questo sport hanno dato un valore enorme alla giornata: Massimo è davvero uno dei pilastri di questa disciplina. Molto gradita anche la presenza del Consigliere regionale Sergio Bartoli, che ha contribuito con il suo sostegno a dare ulteriore prestigio all’iniziativa.

Con lui il Campioncino Edoardo La Colla, sicuramente un futuro professionista di questo bellissimo sport. Abbiamo scelto di valorizzare questo evento – prosegue il primo cittadino ozegnese – anche perché il calcio balilla nasce proprio in Piemonte, ed è motivo di grande orgoglio poter celebrare questa radice storica nel nostro territorio. Custodire e raccontare questa eredità è un dovere e un privilegio per tutti noi. Un ringraziamento personale va anche al mio compagno di squadra Giovanni Graziano Agostino, che ha dato il massimo insieme a me: è stato un piacere condividere questa esperienza e questa energia positiva”

E conclude: “Come Comune di Ozegna, siamo orgogliosi di aver creduto in questo progetto e di aver dato voce a un pezzo importante della nostra identità territoriale. Grazie a tutti di cuore: oggi abbiamo scritto una pagina di sport, inclusione e comunità davvero indimenticabili.”

Nel pomeriggio e domani scenderanno in campo, invece, i professionisti con il Campionato Italiano di Calcio Balilla.

