NOLE – Lutto per la scomparsa di Marisa Baima in Mondino, ex Sindaco

NOLE – Lutto a Nole per la scomparsa di Marisa Baima in Mondino, 98 anni, ex Sindaco, carica che ha ricoperto per diversi anni, educatrice, maestra e catechista.

L’Amministrazione comunale esprime cordoglio per la sua dipartita: “Salutiamo una donna straordinaria, una guida, un esempio, una cara amica. A 98 anni, ci lascia un’eredità che va ben oltre il tempo. Una vita dedicata al servizio, all’educazione, all’amore per Nole, che è stato il cuore pulsante della sua esistenza. Maestra per generazioni, nelle aule di scuola non si imparava solo a leggere o a scrivere, ma si imparavano i valori dell’impegno, del rispetto, dell’onestà. Con la sua voce ferma ma dolce, con il suo sguardo attento e il cuore sempre aperto, ha formato le coscienze e lasciato un segno profondo in chiunque abbia avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. Grazie all’esempio che ha saputo dare, i suoi alunni hanno imparato quanto sia gratificante amare il proprio paese e dare ciascuno il proprio contributo per renderlo migliore. Ma l’impegno di Marisa non si è fermato alla scuola, si è esteso all’ambito Parrocchiale, dove è stata Catechista, e all’associazionismo nolese dove è sempre stata presente nei tanti momenti importanti della nostra comunità.”

E prosegue: “È stata un Amministratore del Comune di Nole per 39 anni, dal 1965 al 2004, in particolare è stata Sindaco illuminato per ben 19 anni, dal 1980 al 1999: uno dei primi sindaci donna in un’epoca in cui era una rarità e ha conquistato tutti. Ma i numeri non bastano a raccontare l’entusiasmo contagioso, l’energia inesauribile e la visione lungimirante con cui ha affrontato con fermezza e serietà ogni ruolo istituzionale. Sempre presente, sempre pronta ad ascoltare, a mediare, a decidere per il bene comune. Ha vissuto la politica come un dono, con autentico spirito di servizio e con instancabile senso di responsabilità. Marisa non ha mai cercato visibilità, eppure la sua luce brillava forte. Ha dedicato la sua intera vita alla nostra comunità, con infinita dedizione, vivace passione e amore altruistico e Nole oggi si stringe intorno a Lei con profonda gratitudine e sincero affetto.

Ma nel lungo percorso non ha camminato da sola: al suo fianco, in ogni passo, c’è sempre stato il suo amatissimo Antonio: un marito esemplare, un uomo discreto ma instancabile, il cui amore e sostegno incondizionati sono stati la colonna portante di una vita condivisa con pienezza. Oggi piangiamo la sua scomparsa, ma celebriamo una vita piena, vissuta con dignità, coerenza e generosità. Il vuoto che lascia sarà grande, ma altrettanto grande sarà il ricordo che continuerà a vivere in noi, in tutto ciò che ha saputo costruire e trasmettere.

A nome di tutta l’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità nolese, ti diciamo grazie, Marisa, per ciò che sei stata, per tutto quello che ci hai donato e per il tuo esempio che continuerà a ispirarci. Che la terra Ti sia lieve. E che Tu possa ritrovare Antonio e i tuoi cari genitori là dove l’Amore non finisce mai.”