Volpiano

VOLPIANO – Torna alla ribalta il problema della stazione ferroviaria (FOTO)

A sollevare la questione è il gruppo di minoranza

Redazione ON

VOLPIANO – Torna prepotentemente alla ribalta delle cronache locali la stazione ferroviaria di Volpiano. Già negli anni passati il gruppo di minoranza Cambiamo Volpiano per voce dei consiglieri Giuseppe Medaglia e Antonietta Maggisano avevano più volte portato tra gli scranni del consiglio comunale i problemi dovuti principalmente alla chiusura della sala d’aspetto e dei bagni. Ancor oggi nulla è stato risolto, anzi solo pochi giorni orsono è stata posizionata una gabbia per le biciclette che ha purtroppo tolto l’unico parcheggio disabili presente. A sollevare la questione è Giuseppe Medaglia che afferma: “Ci risiamo, a distanza di tempo nulla è cambiato, anzi la situazione peggiora di giorno in giorno. Come possiamo vedere la sala d’aspetto è chiusa con due bande biancorosse. Purtroppo, è chiusa dal periodo Covid. Neppure i bagni sono usufruibili dai viaggiatori. Come possiamo vedere anche la biglietteria automatica non è funzionante. So benissimo che non è di pertinenza comunale ma un intervento presso RFI potrebbe far comodo. Con il nuovo sottopasso che sorgerà in Regione Cravero, vengono spesi 9.500.000 euro, si poteva chiedere alla Regione Piemonte delle opere di compensazione che avrebbero potuto essere effettuate proprio nella stazione ferroviaria. Ancora una volta dobbiamo prendere atto della mancanza di potere di contrattazione da parte del nostro comune”.

Antonietta Maggisano entra ancor più in modo duro affermando: “Pochi giorni orsono è stata posizionata davanti alla stazione una gabbia per il ricovero delle biciclette. Purtroppo, abbiamo dovuto constatare che per far posto a questo scempio è stato tolto il parcheggio disabili che fino a poco tempo fa era presente. Poi facendo un sopralluogo ci siamo accorti che non è per nulla sicura mancano le grondaie e le barre filettate sono a vista e prive di ripari. Poi manca un’area per la fermata dell’autobus. Infatti, lo spazio è spesso occupato da auto parcheggiate indebitamente, costringendo i ragazzi ad aspettare sul ciglio della strada, con il rischio concreto di essere investiti. Chiediamo al Comune di Volpiano e a Rfi di intervenire al più presto per restituire alla cittadinanza una stazione dignitosa, sicura e accessibile a tutti. Volpiano e i suoi cittadini meritano di più”.

