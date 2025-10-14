martedì 14 Ottobre 2025
1 min.
Sport

RIVAROLO CANAVESE – Rem Bu Kan: raduno con il Maestro Soshi Miura, un successo (FOTO)

Presenti oltre un centinaio di Karateta del Piemonte. Nello stesso week end gara in Slovenia

Redazione ON

RIVAROLO CANAVESE – Sabato 11 ottobre 2025, presso il Centro Comunale Polisportivo si è tenuto, organizzato dalla Rem Bu Kan Karate Do del Maestro Giacomo Buffo, il primo raduno dell’anno sportivo 2025/2026 con la presenza di Soshi Miura, 10 dan, direttore tecnico per l’Italia e Europa della Shotokan Karate-do International Federation, ASD SKI-I.

Il Maestro ha tenuto inizialmente una lezione per soli maestri di grado superiore e, a seguire, ha aperto la lezione agli allievi cinture marroni e nere arrivate da tutte le province della Regione Piemonte.

Oltre 100 i Karateka della Regione Piemonte che si sono radunati a Rivarolo per la speciale occasione, alla quale hanno partecipato anche il Vicesindaco, Marina Vittone e il Consigliere delegato agli eventi sportivi e Politiche giovanili, Francesca Bevacqua, che hanno consegnato al Maestro Miura una pergamena a testimonianza della gratitudine per la sua presenza in Rivarolo.

Il folto gruppo di atleti è stato suddiviso tra cinture marroni con a capo l allenatore Marco Buffo e Lorenzo Terzano, cinture 1 Dan allenatrice Giulia Buffo, i 2 Dan con le Maestre Mara Bergantin e Paola Pani, mentre i dan superiori hanno approfondito i principi fondamentali della tecnica avanzata di Soshi Miura, che comunque ha diretto e supervisionato i vari gruppi.

Per la Rem Bu Kan è stato motivo di soddisfazione per l’alto numero di adesioni, ed il coinvolgimento dei propri istruttori.

La Segreteria regionale curata da Lorella Rossi e Daniela Amato ha dato occasione a tutti capi palestra di raccogliere per conto della SKI-I ASD le varie pratiche di inizio stagione per tutte le palestre Piemontesi.

La Rem Bu Kan Karate Do, prosegue le sue lezioni, si sta preparando al prossimo raduno nazionale ad Igea Marina con sessioni d’esame e il secondo appuntamento agonistico il 23 novembre a Cigliano con il Trofeo Bellotto.

Nello stesso weekend, il 10 e 11 ottobre, si è tenuto il primo impegno agonistico, in Slovenia con la gara a Domzale, unico inviato Rem Bu Kan, Giorgio Padoan con altri 7 atleti della Nazionale porta a casa l’argento nel kumite e l’oro nel Kata per le competizioni individuali, l’oro Kata e kumite a squadre. Come si dice …buona la prima!

rembu kan alteti in slovenia
tanti karateta al raduno rem bu kan
rivarolo il maestro miura al raduno rem bu kan
oltre 110 karateta alla rem bu kan a rivarolo canavese
rivarolo canavese rem bu kan raduno
rem bu kan a rivarolo canavese raduno
© Riproduzione riservata - vietato l'utilizzo di testi, video e foto se non espressamente autorizzato dall'Editore.

