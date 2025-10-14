CANAVESE – Parte ufficialmente la campagna di vaccinazione antinfluenzale: info utili

CANAVESE – Parte ufficialmente oggi, martedì 14 ottobre 2025, la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025. L’Asl To4 sottolinea l’importanza di una vaccinazione adeguata sia antinfluenzale che anticovid, soprattutto per le persone fragili, per gli ultra 65enni e per le persone che ricoprono un ruolo attivo nella società a contatto con altre persone (dipendenti Asl, operatori di sicurezza, docenti…).

“La vaccinazione deve essere adeguata all’andamento della popolazione – dichiara il Direttore Generale Asl To4 Luigi Vercellino – ed è importante e utile effettuare una buona prevenzione. È importante ampliare la platea dei vaccinati, anche per poter così ridurre l’assalto al Pronto Soccorso. Vaccinarsi è un atto di responsabilità civile.”

L’Azienda sanitaria fa riferimento al Piano Nazionale di prevenzione vaccinale, che prevede il raggiungimento del 75% dei vaccinati tra gli ultra 65enni. L’anno scorso il range raggiunto è del 49%.

Gli ultrasessantacinquenni, sul territorio dell’Asl To4, sono 133mila.

“Perchè vaccinarsi? – esordisce Franco Valtorta Capo struttura e responsabile del settore – Oggi inizia ufficialmente la campagna vaccinale che non è solo una protezione individuale per le persone fragili, ma è anche una responsabilità collettiva. Non ci sono controindicazioni. Diciamo che ci sono tante false controindicazioni. Non ci sono controindicazioni neanche durante l’epidemia, l’importante è essere asintomatici. E bisogna farlo il prima possibile. Il virus ha i picchi con il freddo, e sarebbe meglio farlo prima perchè ci vogliono un paio di settimane perchè il corpo reagisca e si creino gli anticorpi.”

“Sono importanti sia il vaccino antinfluenzale che l’anticovid, perchè i virus mutano, quindi i vaccini precedenti un pochino aiutano, ma non sono adatti a fronteggiare le nuove varianti.”

Anche il vaccino anticovid può essere somministrato dai medici di famiglia, ma non tutti se ne occupano per la difficoltà della dose: il vaccino antinfluenzale viene consegnato al medico in dose unica, mentre l’anticovid è da sei dosi che devono essere somministrate in tempi brevissimi per evitare di doverle sprecare.

In aumento quest’anno la richiesta dei vaccini antinfluenzali da parte delle RSA del territorio, che è passata da circa 4000 dosi dello scorso anno, a 4500 di quest’anno.

“Abbiamo un filo diretto con le RSA che ordinano i vaccini per gli ospiti e per il personale sanitario. La vaccinazione può venire effettuata dal medico di famiglia oppure dal direttore sanitario della struttura. Ringraziamo – concludono Vercellino e Valtorta – le Rsa per la fattiva collaborazione.”

I vaccini sono gratuiti e possono essere somministrati anche a chi non è residente, ma si trova per vacanza o lavoro, sul territorio canavesano.

INFO UTILI

Campagna antinfluenzale

La vaccinazione antinfluenzale è effettuata dal proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta, anche presso il domicilio qualora gli assistiti non siano in grado di raggiungere l’ambulatorio. Sia i pediatri sia i medici di famiglia possono vaccinare anche gli assistiti di altri curanti qualora questi non aderiscano alla campagna vaccinale.

Presso le strutture residenziali per anziani (RSA) la vaccinazione può essere effettuata dal medico di famiglia dell’ospite oppure dal medico individuato dalla Direzione Sanitaria della struttura stessa, su fornitura dei vaccini da parte dell’ASL TO4.

E’ possibile effettuare la vaccinazione anche presso le farmacie del territorio che abbiano aderito alla Campagna vaccinale (l’elenco di queste ultime sarà disponibile entro la prossima settimana nella sezione “In evidenza” della home page del sito www.aslto4.piemonte.it, alla voce “Campagna antinfluenzale e anticovid”).

Campagna anticovid

Per quanto riguarda la Campagna anticovid, si conferma la possibilità di ricevere la vaccinazione insieme a quella antinfluenzale, in due inoculazioni distinte. La campagna nazionale anticovid si avvale della nuova formulazione monovalente del vaccino Comirnaty (LP.8.1), adattata alle nuove varianti del virus, in unica dose annuale ed è possibile la co-somministrazione del nuovo vaccino aggiornato con altri vaccini, in particolare quello antinfluenzale. La vaccinazione anticovid è effettuata dai medici di famiglia e dai pediatri di libera scelta che abbiano dato la disponibilità a somministrare entrambi i vaccini e dalle farmacie aderenti alla Campagna.

A integrazione dell’attività vaccinale anticovid svolta dai medici e dai pediatri di libera scelta e dalle farmacie, sarà possibile rivolgersi agli ambulatori dedicati del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) rivolgendosi telefonicamente nei seguenti giorni e orari oppure tramite e-mail:

Borgaro Torinese telefono 0114211606 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì in orario 8.30-10 e 14-15.30 – email: sispvaccinazioni.cirie@aslto4.piemonte.it;

Castellamonte telefono 0125414713 da lunedì a venerdì in orario 9-12 – email: sispvaccinazioni.castellamonte@aslto4.piemonte.it;

Ivrea telefono 0125414713 da lunedì a venerdì in orario 9-12 – email: sispvaccinazioni.ivrea@aslto4.piemonte.it;

Settimo Torinese telefono 0118212367 da lunedì a venerdì in orario 9-12 – email: sispvaccinazioni.settimo@aslto4.piemonte.it.;

Chivasso telefono 0119176609 lunedì, martedì, giovedì, venerdì ore 11-12 e mercoledì 9-12 – email: sispvaccinazioni.chivasso@aslto4.piemonte.it

Vaccinazione antinfluenzale

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente per:

1. soggetti di età pari o superiore a 60 anni

2. individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti

3. donne che all’inizio della stagione epidemica sono in gravidanza (qualunque trimestre) e nel postpartum

4. medici e personale sanitario di assistenza in strutture che, attraverso le loro attività, sono in grado di trasmettere l’influenza a chi è ad alto rischio di complicanze influenzali

5. soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza, quali cardiopatie, malattie respiratorie, neuromuscolari, epatopatie, diabete mellito, obesità, insufficienza renale, tumori, immunodeficienze, ecc.

6. familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato)

7. bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale

8. soggetti di età compresa tra 6 mesi e 6 anni compiuti

9. soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori, come Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine

10. personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani (allevatori, veterinari pubblici e libero-professionisti, macellatori, ecc.)

11. donatori di sangue.

L’influenza deve la sua importanza alla gravità delle complicazioni (polmoniti virali e batteriche), alla rapidità di diffusione e al grande numero di casi di malattia che si verificano durante le epidemie. Durante le grandi epidemie i casi di morte e di malattia grave si verificano principalmente tra gli anziani e tra quanti sono debilitati da malattie croniche.

Inoltre, i virus influenzali sono caratterizzati da una marcata tendenza a mutare, presentando così varianti che rendono inefficace la risposta immunitaria sviluppata nelle stagioni precedenti. E’ questo il motivo per cui a ogni stagione la composizione del vaccino viene aggiornata, per fornire un’adeguata protezione contro i ceppi più recenti.

Vaccinazione anticovid

Ferma restando la possibilità per chiunque di accedervi gratuitamente, la vaccinazione anticovid, somministrata in unica dose, è raccomandata e offerta gratuitamente ai seguenti gruppi di persone:

1. persone dai 60 anni in su

2. ospiti delle strutture per lungodegenti

3. donne in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo “postpartum”, comprese le donne in allattamento;

4. operatori sanitari e socio-sanitari addetti all’assistenza negli ospedali, nel territorio e nelle strutture di lungodegenza

5. studenti di Medicina, delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e socio-sanitario in formazione;

6. persone dai 6 mesi ai 59 anni di età compresi con elevata fragilità, in quanto affette da patologie o con condizioni che aumentano il rischio di Covid grave, quali: malattie croniche polmonari, cardiopatie, diabete, malattie neurologiche, insufficienza renale, patologie oncologiche, ecc.

La vaccinazione viene consigliata anche a familiari, conviventi e caregiver di persone con elevata fragilità. In fase di avvio della campagna, la vaccinazione è prioritariamente somministrata alle persone di età pari o superiore a 80 anni, agli ospiti delle strutture per lungodegenti, alle persone con elevata fragilità, con particolare riferimento ai soggetti con marcata compromissione del sistema immunitario ed agli operatori sanitari e socio-sanitari.

Si precisa inoltre che aver contratto il COVID dopo l’ultima vaccinazione ricevuta non è controindicazione alla nuova vaccinazione. La dose di vaccino si può somministrare a distanza di almeno tre mesi dall’ultima dose di vaccino ricevuta, a prescindere dal numero di eventi COVID pregressi (malattia o vaccinazione).