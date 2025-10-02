SAN FRANCESCO AL CAMPO – Nessuna soluzione condivisa tra il Velodromo Francone ASD e il Comune

SAN FRANCESCO AL CAMPO – Il Comune si San Francesco al Campo e il Velodromo Francone ASD, non hanno trovato alcuna soluzione condivisa per la gestione del Velodromo, che cambierà quindi gestione.

A darne notizia è la stessa Associazione: “Si chiude un capitolo importante per la Velodromo Francone ASD. Come previsto, ieri abbiamo ufficialmente riconsegnato le chiavi degli impianti sportivi di via Ghetto al Comune di San Francesco al Campo. Nonostante il nostro impegno non è stato possibile individuare una soluzione condivisa per proseguire la gestione, ma questo passaggio rappresenta l’inizio di una nuova fase, non certo la fine di un percorso dell’associazione.

Velodromo Francone ASD lascia la gestione dell’impianto con orgoglio per quanto costruito in tanti anni di gestione: una rete di collaborazioni, eventi, progetti e soprattutto relazioni umane che hanno reso questo luogo un punto di riferimento per la comunità.

Ma la cosa fa un certo effetto, perché qui abbiamo una storia, un mondo di ricordi e una nuvola infinita di emozioni. Ringraziamo sinceramente tutte le Associazioni che hanno condiviso con noi momenti di sport, cultura e aggregazione: il loro contributo è stato fondamentale e non va disperso!”

E aggiunge: “La nostra storia continua. Velodromo Francone ASD proseguirà con entusiasmo il proprio impegno nella promozione dello sport e nella valorizzazione del territorio, con nuovi progetti e nuove energie.

Auguriamo ai futuri gestori del centro polisportivo di lavorare in modo saggio e proficuo, nella continuità di un servizio che ha saputo unire persone e passioni.”