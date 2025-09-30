IVREA – Borse di studio per 11 studentesse canavesane (FOTO)

IVREA – Si è tenuta ieri, lunedì 29 settembre 2025, ad Ivrea, la cerimonia di consegna delle Borse di Studio STEM, un’iniziativa che rientra nelle finalità istituzionali di Confindustria Canavese, promossa dal Gruppo ICT e dal Gruppo IDC con l’obiettivo di supportare la carriera di studentesse ritenute più meritevoli e più motivate a seguire percorsi di formazione tecnico-professionale e studi universitari nell’ambito delle discipline STEM (matematica, scienze, informatica, tecnologia, fisica, materie tecniche professionalizzanti, …).

L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua seconda edizione, ha premiato 11 studentesse selezionate per il loro eccellente percorso scolastico, la motivazione e l’impegno dimostrato nei rispettivi ambiti di studio.

Le giovani, che hanno frequentato il 4° anno del corso di studi nell’anno scolastico 2024-2025, provengono delle seguenti scuole superiori e istituti di formazione professionale del Canavese: Istituto “Ss Annunziata” di Rivarolo Canavese, Cnos-Fap di San Benigno Canavese, Istituto Istr. Sup. “P. Martinetti” di Caluso, Istituto Istr. Sup. “C. Olivetti” di Ivrea, Istituto Istr. Sup. “A. Moro” di Rivarolo, Istituto Istr. Sup. “25 Aprile- Faccio” Cuorgnè/Castellamonte, Istituto Istr. Sup. “F. Albert” di Lanzo, Liceo Scientifico Statale “A.Gramsci” di Ivrea, Liceo Classico Statale “C. Botta” di Ivrea e CIAC “C. Ghiglieno” di Ivrea.

Le borse di studio del valore di 650 euro sono state consegnate alle giovani vincitrici da Nella Falletti, Vice Presidente del Gruppo IDC e da Domenico Bernardo, Vice Presidente del Gruppo ICT. L’intento del premio non è soltanto quello di valorizzare il merito, ma anche quello di incentivare l’accesso e la permanenza delle donne nei percorsi scolastici STEM contribuendo alla formazione di una nuova generazione di professioniste nel campo della scienza e della tecnologia.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al supporto economico di 10 aziende aderenti a Confindustria Canavese che hanno creduto nel progetto.

L’edizione di quest’anno dell’iniziativa ha visto anche il contributo del Club Inner Wheel di Ivrea. “Crediamo fortemente nell’importanza di investire nei giovani e nel loro potenziale. E’ con grande soddisfazione che premiamo oggi queste giovani donne che si sono distinte nello studio nelle discipline STEM. In un mondo che richiede sempre più competenze scientifiche e tecnologiche, è fondamentale sostenere e valorizzare il contributo femminile, ancora troppo spesso sottorappresentato in questi ambiti. Le borse di studio che consegniamo oggi non sono soltanto un riconoscimento del merito, ma anche un investimento nel nostro futuro”, hanno dichiarato i rappresentanti dei due Gruppi promotori dell’iniziativa.