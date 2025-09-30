martedì 30 Settembre 2025
redazione@obiettivonews.it - 342.8644960
Direttore: Magda Bersini
spot_img
SEZIONI
1 min.
Ivrea

IVREA – Borse di studio per 11 studentesse canavesane (FOTO)

L’iniziativa è promossa dal Gruppo IDC e dal Gruppo ICT di Confindustria Canavese

Redazione ON

IVREA – Si è tenuta ieri, lunedì 29 settembre 2025, ad Ivrea, la cerimonia di consegna delle Borse di Studio STEM, un’iniziativa che rientra nelle finalità istituzionali di Confindustria Canavese, promossa dal Gruppo ICT e dal Gruppo IDC con l’obiettivo di supportare la carriera di studentesse ritenute più meritevoli e più motivate a seguire percorsi di formazione tecnico-professionale e studi universitari nell’ambito delle discipline STEM (matematica, scienze, informatica, tecnologia, fisica, materie tecniche professionalizzanti, …).

L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua seconda edizione, ha premiato 11 studentesse selezionate per il loro eccellente percorso scolastico, la motivazione e l’impegno dimostrato nei rispettivi ambiti di studio.

Le giovani, che hanno frequentato il 4° anno del corso di studi nell’anno scolastico 2024-2025, provengono delle seguenti scuole superiori e istituti di formazione professionale del Canavese: Istituto “Ss Annunziata” di Rivarolo Canavese, Cnos-Fap di San Benigno Canavese, Istituto Istr. Sup. “P. Martinetti” di Caluso, Istituto Istr. Sup. “C. Olivetti” di Ivrea, Istituto Istr. Sup. “A. Moro” di Rivarolo, Istituto Istr. Sup. “25 Aprile- Faccio” Cuorgnè/Castellamonte, Istituto Istr. Sup. “F. Albert” di Lanzo, Liceo Scientifico Statale “A.Gramsci” di Ivrea, Liceo Classico Statale “C. Botta” di Ivrea e CIAC “C. Ghiglieno” di Ivrea.

Le borse di studio del valore di 650 euro sono state consegnate alle giovani vincitrici da Nella Falletti, Vice Presidente del Gruppo IDC e da Domenico Bernardo, Vice Presidente del Gruppo ICT. L’intento del premio non è soltanto quello di valorizzare il merito, ma anche quello di incentivare l’accesso e la permanenza delle donne nei percorsi scolastici STEM contribuendo alla formazione di una nuova generazione di professioniste nel campo della scienza e della tecnologia.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al supporto economico di 10 aziende aderenti a Confindustria Canavese che hanno creduto nel progetto.
L’edizione di quest’anno dell’iniziativa ha visto anche il contributo del Club Inner Wheel di Ivrea. “Crediamo fortemente nell’importanza di investire nei giovani e nel loro potenziale. E’ con grande soddisfazione che premiamo oggi queste giovani donne che si sono distinte nello studio nelle discipline STEM. In un mondo che richiede sempre più competenze scientifiche e tecnologiche, è fondamentale sostenere e valorizzare il contributo femminile, ancora troppo spesso sottorappresentato in questi ambiti. Le borse di studio che consegniamo oggi non sono soltanto un riconoscimento del merito, ma anche un investimento nel nostro futuro”, hanno dichiarato i rappresentanti dei due Gruppi promotori dell’iniziativa.

in confindustria ad ivrea consegna borse di studio
cerimonia di consegna borse di studio ad ivrea
premiati ad ivrea con le borse di studio stem
ivrea consegnate borse di studio
------------------------------------------------------------------------------

© Riproduzione riservata - vietato l'utilizzo di testi, video e foto se non espressamente autorizzato dall'Editore.

Per restare sempre aggiornato con le notizie di ObiettivoNews, iscriviti ai nostri canali gratuiti:
la newsletter di WhatsApp per le notizie di Cronaca (per iscriverti invia un WhatsApp con scritto NEWS ON al 342.8644960);
il nostro canale Telegram (ObiettivoNews);
il nostro canale WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Va9vIQO30LKS6x1jWN14 con le notizie selezionate dalla nostra redazione.

ALTRI ARTICOLI CHE TI POTREBBERO INTERESSARE

spot_img
spot_img
spot_img

BERSINI COMUNICAZIONE EDITORE E AGENZIA DI COMUNICAZIONE

Bersini

PUBBLICITA', DIRETTE LIVE STREAMING E RIPRESE VIDEO

info@bersinicomunicazione.it Cell./WhatsApp 342.8644960 - 348.3725487

CONTATTI OBIETTIVONEWS

Per comunicati e segnalazioni, contattare la Redazione: redazione@obiettivonews.it Cell./WhatsApp 3428644960

ALTRE EDIZIONI

ONPiemonte
ONPiemonte
ONTvWeb
ONTvWeb
ONSportNews
ONSportNews
ONStyle
ONStyle
CanaveseLocal
CanaveseLocal

© Copyright 2013 - 2025 - ObiettivoNews - Autorizzazione Tribunale di Ivrea n.2/2013; Iscrizione Roc (Registro Operatori della Comunicazione) N.023741/2013. Direttore: Magda Bersini. Editore Bersini Editoria, Comunicazione e Web P.IVA 10512010017 Tutti i diritti sono riservati. L'utilizzo dei testi, delle foto e dei video online è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941). Testata giornalistica di informazione indipendente, senza condizionamenti politici e senza contribuiti pubblici.