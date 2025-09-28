CASELLE – Protesta Pro Palestina: la Polizia blocca i manifestanti

CASELLE – Sono stati bloccati dal cordone di polizia e non sono riusciti a bloccare l’aeroporto “Sandro Pertini” di Caselle. I manifestanti giunti nel pomeriggio di ieri da piazza Crispi a Torino, non sono riusciti ad entrare all’aeroporto e gli scali non sono stati bloccati. Lo sbarramento della Polizia è stato efficace, e quando i manifestanti hanno iniziato a lanciare bottiglie, oggetti, sassi…le forze dell’ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni.

Qualcuno a piedi ha cercato di raggiungere la pista attraverso i campi, ma non sono riusciti ad andare oltre al bordo pista; altri si sono diretti allo stabilimento aerospaziale Leonardo, ma in entrambi casi, la Polizia era lì ad attenderli e fermare il loro intento.

Sono invece riusciti a creare disagi agli automobilisti strada, bloccando le provinciali. La politica condanna fermamente queste proteste.

“Torino non può diventare la capitale italiana della violenza quotidiana.- Dichiara l’On. Daniela Ruffino (Azione Piemonte) – Sono sicura che ai vandali criminali che tentano di forzare i posti di blocco verso Caselle non importa un fico secco della tragedia di Gaza. A loro preme mettere in scena la furia distruttrice contro la società e Gaza diventa solo un pretesto. Chi davvero ha a cuore la sorte dei palestinesi organizza soccorsi umanitari o protesta in modi tali da coinvolgere anche i più tiepidi e refrattari a sposare la causa dei diritti umani calpestati contro i diritti civili.”

“Dopo giorni di tensioni che hanno trasformato Torino in un teatro di violenza, – afferma Paola Ambrogio, Senatore (FdI) – oggi si è arrivati a tentare il blocco dell’aeroporto di Caselle, aggirando gli agenti e avvicinandosi a un aereo in fase di atterraggio. È un fatto grave, perché non riguarda più soltanto l’ordine pubblico, ma la libertà dei cittadini di muoversi senza essere ostaggio di chi sceglie la strada dello scontro. I diritti si difendono con equilibrio e responsabilità, non lanciando pietre contro le Forze dell’Ordine, – aggiunge Ambrogio. – Esprimo piena solidarietà e gratitudine al loro straordinario impegno, che ha impedito l’accesso ai facinorosi e garantito la piena operatività dello scalo torinese”.

“Chi lancia pietre, attacca le forze dell’ordine, paralizza un aeroporto e mette a rischio la sicurezza di cittadini e passeggeri non difende una causa, la usa per compiere violenze ingiustificabili. La nostra piena solidarietà va alle forze dell’ordine. – Dichiara Silvia Fregolent, Senatore (Italia Viva) – Bloccare uno scalo come Caselle significa colpire lavoratori, famiglie, turisti e imprese del territorio. La libertà di manifestare non può mai trasformarsi in occasione per mettete in atto una guerriglia, sempre da condannare”.

“Manifestare è sempre legittimo e sacrosanto, quando si rispettano le regole. Scontrarsi con le Forze dell’ordine, tirare agli operatori sassi o bottiglie, bloccare tangenziali, arrivare fino all’aeroporto di Caselle solo per creare disagio e alimentare tensioni non è accettabile. – Sottolinea l’On. Alessandro Giglio Vigna (Lega). Anche oggi i manifestanti Pro Pal hanno trasformato un corteo in un pretesto per alimentare tensioni. Questo è inaccettabile. Ringrazio le forze dell’ordine che hanno tutelato la sicurezza degli altri cittadini che non meritano di vedersi limitati nei propri diritti da un gruppo di provocatori violenti.” (Foto FB)