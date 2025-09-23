VOLPIANO – Giornata ecologica del gruppo Lega Ambiente il Girasole (FOTO)

VOLPIANO – Nella giornata di domenica 21 settembre 2025 il gruppo Lega Ambiente il Girasole di Volpiano ha aderito alla giornata ecologica. Una giornata senza il patrocinio del comune ma che l’associazione stessa ha portato avanti come sempre. Ma facciamo un passo indietro nel tempo.

A spiegare l’accaduto è Liliana Bagnis, presidente del sodalizio volpianese che afferma: “Come tutti gli anni ci siamo organizzati per la giornata ecologica che si svolge nel nostro comune. Purtroppo, l’edizione del 2025 non vedrà l’adesione ed il patrocinio del Comune che, per problemi tecnici, non ha potuto dare la propria adesione in tempi utili. Per quanto riguarda le scuole Legambiente ha presentato, in collaborazione con i formatori di Legambiente Scuola e Formazione Piemonte, un progetto didattico che per motivi organizzativi non potrà essere realizzato quest’anno.

La manifestazione è stata realizzata solo a cura del Circolo locale Legambiente il Girasole”. L’edizione 2025, organizzata dal Circolo Legambiente Il Girasole ed in tutti i Comuni in cui il Circolo è presente, ha avuto un significato ancora più profondo: oltre all’impegno per l’ambiente, è stata dedicata a un segno di Pace di fronte alla tragedia umanitaria che si sta consumando nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Un appello forte: STOP al genocidio dei civili, silenzio delle armi e spazio alla diplomazia, per un futuro di convivenza con due popoli e due Stati.

La comunità volpianese ha risposto con grande partecipazione: tanti volontari, cittadini e associazioni si sono ritrovati al Trip Park, dal cimitero fino alla Coop, per raccogliere e differenziare numerosi rifiuti. Un gesto semplice, ma di grande valore, che rende Volpiano più pulita e accogliente, in collaborazione con Seta per la gestione dei materiali raccolti. La giornata si è conclusa con un momento di convivialità e condivisione grazie a un buffet offerto dalla Coop di Volpiano. Un ringraziamento speciale a tutte e tutti i volontari, alle associazioni che hanno reso possibile questo evento.