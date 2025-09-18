VENARIA REALE – Venaria In Corto: la sesta edizione è vinta da “Il fantasma di carta”

VENARIA REALE – Si è conclusa con successo la sesta edizione di Venaria In Corto, concorso cinematografico per cortometraggi rivolto a giovani registi compresi nella fascia d’età 18-35 anni, promosso dalla Città di Venaria Reale in collaborazione con l’Informagiovani. La giuria di Qualità ha decretato Miglior Cortometraggio “Il fantasma di carta”, di Fulvio Davide Ricca. La Menzione Stampa – Premio Speciale Fabio Artesi è andata a “Paw and Scissors”, di Shamim Shoomali. La Menzione Città di Venaria Reale è stata assegnata a “Concepimento”, di Fabio Giovanni Fontana, regista di Settimo Torinese.



L’iniziativa nasce per dare spazio al protagonismo giovanile attraverso il linguaggio audiovisivo, con la creatività e l’espressione artistica come elementi centrali. Anche quest’anno i cortometraggi in concorso hanno offerto sguardi diversi e originali su temi che toccano da vicino le nuove generazioni: relazioni familiari, pregiudizi, affermazione delle identità e autodeterminazione. Si conferma, inoltre, la forte presenza di opere di animazione, spesso caratterizzate da toni leggeri e ironici. In totale sono oltre settanta i lavori candidati, provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo. Una delle principali novità di questa edizione di Venaria In Corto ha riguardato il coinvolgimento di un gruppo di giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che ha costituito la cosiddetta Giuria Giovani, componente fondamentale della Giuria di ammissione al concorso. I ragazzi e le ragazze hanno avuto l’opportunità di partecipare ad incontri mediati dal Direttore Artistico del concorso, Davide Bracco, e di visionare tutti i cortometraggi candidati in anteprima. Si è così creato un gruppo di confronto capace di discutere di temi di attualità, mettendo in gioco la propria passione cinematografica.



Venerdì 12 settembre 2025, presso la sala polivalente della biblioteca civica Tancredi Milone, si è svolta la serata finale di Venaria In Corto che ha visto la premiazione dei cortometraggi vincitori a cui è stata consegnata anche una targa. Durante la serata sono stati proiettati integralmente alcuni tra i sedici cortometraggi ammessi alla fase finale, con i ringraziamenti dei registi. Nello specifico, oltre ai tre vincitori delle diverse categorie, sono stati proiettati Acicalado, di Denise Umaschi (Argentina); Torna indietro, di Lara Bianca Gaia Clemensi (Italia); Ti amo quando menti, di Giovanni Morganti (Italia) e, fuori concorso, Libera Mi, della regista venariese Stefania Cerminara (il cortometraggio, realizzato per il Giffoni Film Festival, ha visto protagonisti un gruppo di bambini e bambine di Settimo Torinese ed è stato girato all’interno del Parco Naturale La Mandria).

Davide Bracco, Film Commission Torino Piemonte, direttore artistico del concorso: “Dal cinema d’autore più introspettivo, come in “Il fantasma di carta”, all’animazione fresca e inclusiva di “Paw and Scissors”, fino al racconto sociale di “Concepimento”, questa edizione ha dato dignità a linguaggi e temi diversi. È la dimostrazione che il cortometraggio resta un laboratorio creativo fondamentale, capace di raccontare il presente con profondità e originalità”. Scegliere i vincitori è stato un compito impegnativo che ha stimolato la giuria a un dialogo costruttivo. Gli spettatori hanno così avuto la possibilità di scoprire da vicino il linguaggio del cortometraggio, da sempre palestra creativa per le nuove generazioni di registi.



Fabio Giulivi, sindaco della Città di Venaria Reale: “Venaria In Corto continua a crescere edizione dopo edizione, affermandosi come una vetrina di grande valore per i giovani talenti del cinema. Quest’anno i corti premiati ci hanno dimostrato tutta la forza delle storie, capaci di emozionare, far riflettere e aprire nuovi sguardi sul presente. Desidero anche ricordare con gratitudine Fabio Artesi, a cui è intitolato uno dei premi, per il suo impegno costante nella valorizzazione dei giovani e della cultura”. L’evento si è concluso con la cerimonia di assegnazione dei premi: Miglior Cortometraggio, Menzione Città di Venaria Reale e Menzione Stampa – Premio speciale Fabio Artesi, a cura delle giurie del concorso.