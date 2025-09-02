CASTELLAMONTE – Muriaglio, Porte d’autore: valorizzare la frazione con l’arte (FOTO E VIDEO)

CASTELLAMONTE – Nuova edizione del progetto “Galleria a cielo aperto…” con le porte dipinte dagli artisti delle estemporanee di Piemonte Colors, nell’ambito della 64esima Mostra della Ceramica, in frazione Muriaglio di Castellamonte.
La presentazione al pubblico si è tenuta nel pomeriggio di domenica 31 agosto 2025, nel cuore della frazione. Un modo per riqualificare la frazione e renderla più bella.
Inaugurati 3 dipinti su porta di Monica Grossi, Roberto Minera, Marco Roascio oltre alla porta dipinta da Paola Buzzi, proprio all’ingresso di frazione Muriaglio in modo da far sapere a chi arriva il fatto che sono presenti porte d’autore.
Presentata anche la mostra “Riciclo Creativo”, esposizione di terrecotte e ceramiche antiche e il Punto Espositivo “Attraversamento Meridiano” con le “Mucche Podoliche” di Raffaele Pentasuglia, artista di Matera, progenitore dell’esposizione situata alla Rotonda Antonelliana e che sta crescendo sempre di più, il cui obiettivo dell’Amministrazione è arrivare ad esporla nella Capitale.
Infine un pannello con “Le danzatrici delle rose”, posto sempre all’ingresso di Muriaglio.
Entusiasti i presenti e l’Amministrazione Comunale che punta non soltanto alla riqualificazione delle frazioni ma anche a portarvi la ceramica.
