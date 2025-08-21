giovedì 21 Agosto 2025
Mappano

MAPPANO – Prosegue la lotta contro le zanzare

L'attività è iniziata il 10 giugno e proseguirà fino al termine dell'estate

Redazione ON

MAPPANO – Anche per questo 2025 il Comune di Mappano ha aderito alle attività promosse da “IPLA” (la società partecipata della Regione Piemonte) che ha provveduto al posizionamento sul territorio delle trappole per la cattura delle zanzare adulte e delle uova di zanzara tigre.

L’attività, cominciata il 10 giugno di quest’anno, procederà per tutta la stagione estiva con il monitoraggio periodico delle trappole posizionate mentre i trattamenti delle caditoie pubbliche verranno eseguite ogni volta che se ne rileva la necessità sulla base delle informazioni ricavate dalle “caditoie spia”.

Ulteriori notizie sulle attività svolte dall’IPLA per conto della Regione Piemonte si possono trovare sul sito http://zanzare.ipla.org mentre quelle riguardanti il territorio del Comune di Mappano le possiamo trovare sul sito del comunale all’indirizzo: comune.mappano.to.it.

Per avere maggiori informazioni, effettuare segnalazioni o richiedere eventuali sopralluoghi da parte dei tecnici IPLA, i cittadini possono rivolgersi al numero verde regionale 800.171.198.

