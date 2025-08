IVREA – Il Tenente Colonnello Gianluca Piccini è il nuovo Comandante del Gruppo Guardia di Finanza

IVREA – Il Tenente Colonnello Gianluca Piccini è il nuovo comandante del Gruppo Ivrea della Guardia di finanza.

L’ufficiale subentra al parigrado Francesco Dascanio che, dopo quattro anni alla guida del Reparto, ha lasciato il comando per andare a ricoprire un importante incarico al Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.) di Torino.

Originario di Roma, 54 anni, coniugato con 2 figli, il Ten. Col. Piccini, plurilaureato in Giurisprudenza, Scienze della sicurezza economico finanziaria e Scienze politiche, nel corso della sua carriera ha ricoperto sempre incarichi operativi prestando servizio in Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Liguria ed Emilia Romagna; proviene dalla Valle d’Aosta dove, nell’ultimo quinquennio, ha retto il Gruppo Aosta.

Il Tenente Colonnello Dascanio lascia il comando del Gruppo Ivrea dopo un quadriennio caratterizzato da significativi risultati operativi ad ampio raggio, dirigendo in prima persona, in un contesto territoriale di assoluta importanza, attività di servizio riguardanti contesti di polizia tributaria e polizia giudiziaria delicati e particolarmente impegnativi.



Il Comandante Provinciale Torino, Gen. B. Carmine Virno, ha espresso al Tenente Colonnello Piccini i migliori auspici per il nuovo e sfidante incarico e ha, nello stesso tempo, e ha ringraziato il Tenente Colonnello Dascanio per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti alla guida delle fiamme gialle eporediesi.

L’avvicendamento rientra nell’ambito dei periodici avvicendamenti disposti dal Comando Generale del Corpo.