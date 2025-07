RIVAROLO CANAVESE –“Restare” di Fabio Bobbio, evento speciale alla Settimana Internazionale della Critica

RIVAROLO CANAVESE – Fabio Bobbio, regista, orgoglio canavesano. Il suo cortometraggio dal titolo “Restare”, è l’evento speciale di apertura della Settimana Internazionale della critica della Mostra d’Arte Cinematografica che si terrà dal 27 agosto al 6 settembre 2025 a Venezia.

La Settimana Internazionale della critica 2025 annunciata dagli organizzatori comprende sette opere prime in concorso, presentate in anteprima mondiale, e i due eventi speciali fuori concorso. Dei quali uno è appunto “Restare” di Fabio Bobbio.

“Restare” è un cortometraggio diretto dal regista Fabio Bobbio, scritto con Zelia Zbogar, prodotto da Ginko Film, in associazione con Filmine e Malfè Film e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Short Film Fund.

Il film segue le ultime ore passate insieme dai due protagonisti, Sara e Denis prima della partenza di Sara ed è interpretato da Yile Yara Vianello e Zackari Delmas.

Nella sua ultima notte al bancone della tavola calda, Sara si appresta a lasciare la provincia. Denis la osserva, tentando di trattenere ciò che entrambi temono di perdere. In un paesaggio cristallizzato e sospeso, il loro addio rivela la profondità del loro legame e la struggente intensità del distacco.

“Restare” è prodotto da Chiara Andrich e Andrea Mura per Ginko Film e da Enrico Cannizzo e Valerio Valente per Filmine. La direzione della fotografia è firmata da Bruno Raciti, il montaggio da Enrico Giovannone e le musiche di Deriansky, Paolo Spaccamonti, Sierra Moreno, il suono da Manuel Paradiso, la scenografia da Raffaella Cuviello e i costumi da Sara Giovine e Patrizia Tirino.

Il film è stato realizzato grazie al contributo di alcune realtà locali che hanno creduto nel progetto.

Le riprese sono state realizzate nelle strutture dell’azienda agricola La Cascinassa a Pavone Canavese, e nei comuni di Feletto, Busano e Cuorgnè, dove è sono state girate alcune scene del film che hanno visto la partecipazione di più di trenta ragazze e ragazzi canavesani.

“Ho cercato di immaginare il mio Canavese come territorio universale in cui tutti possano riconoscersi – aveva spiegato Fabio Bobbio al termine delle riprese – facendomi ispirare dalle atmosfere della letteratura americana che amo (Haruf, Ford, Guthrie…) e da un immaginario filmico che si spinge fino al western contemporaneo. Con Zelia Zbogar – autrice insieme a Bobbio della sceneggiatura – abbiamo scritto una piccola storia di crescita umana, cercando di aggiungervi una sfumature di epica e di sublimazione del reale, che hanno poi preso vita nella messa in scena, fotografata nelle immagini di Bruno Raciti, giovane e talentuoso direttore della fotografia. Sono molto grato alle aziende che ci hanno aiutato sostenendo il progetto, comprendendone a fondo l’essenza.”

“Il momento più emozionante delle riprese – aveva aggiunto – è stato girare a Cuorgnè la festa che apre il film e dove avviene l’incontro tra Denis e Sara. Yile e Zackari erano circondati da ragazze e ragazzi canavesani: sul set si è creata un’atmosfera magica, credo dovuta al fatto che tutte le rgazze e i ragazzi coinvolti hanno percepito fin da subito che il film stesse provando a raccontare loro stessi e in qualche modo stessimo cercando di fissare un loro possibile ritratto sullo schermo.”

La direzione artistica della Settimana Internazionale della critica è affidata a Beatrice Fiorentino, Delegata Generale, affiancata dai membri della commissione di selezione Matteo Berardini, Marianna Cappi, Francesco Grieco e Marco Romagna.

