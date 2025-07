VOLPIANO – Iniziati i lavori per la realizzazione del Bikebox alla stazione ferroviaria

VOLPIANO – Sono iniziati nei giorni scorsi a Volpiano i lavori per la realizzazione del Bikebox, un’infrastruttura dedicata alla custodia sicura delle biciclette nel piazzale della stazione ferroviaria, di proprietà della Regione Piemonte. Il progetto è promosso dall’Unione dei Comuni del Nord Est Torino (di cui Volpiano fa parte) nell’ambito di Intranet, con l’obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile e l’intermodalità tra bicicletta, treno e autobus.

La nuova struttura consentirà ai cittadini di lasciare la bicicletta in un luogo sicuro e protetto, per poi proseguire comodamente verso scuola o lavoro utilizzando i mezzi pubblici. Il Bikebox potrà ospitare fino a una quindicina di biciclette.

“Il progetto rientra nella strategia di mobilità sostenibile dell’Unione dei Comuni, che ha già portato a realizzazioni simili in altri territori – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Cisotto. – Sempre con Intranet era stata progettata anche una pista ciclabile tra Volpiano e Leinì: purtroppo non abbiamo ottenuto il finanziamento, ma il progetto non è stato accantonato e resta tra le nostre priorità”.

Il completamento del Bikebox è previsto entro il mese di settembre 2025, in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico. Nell’ambito dello stesso programma, è in fase di preparazione anche il Pedibus, un servizio di accompagnamento a piedi verso le scuole rivolto agli alunni dell’Istituto Comprensivo. “Abbiamo già definito le fermate e stiamo collaborando con la scuola per avviare il servizio in via sperimentale da settembre” aggiunge Cisotto.

“Con queste iniziative, Volpiano rafforza il proprio impegno per una mobilità più sostenibile, sicura e attenta all’ambiente, puntando a migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire spostamenti intelligenti e integrati.”