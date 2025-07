CASTELLAMONTE – A due anni dalla scomparsa, una targa per ricordare Massimo Viglierco (FOTO E VIDEO)

CASTELLAMONTE – C’erano numerosi amici, colleghi, amministratori e famigliari, nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 19 luglio 2025, per commemorare Massimo Viglierco a due anni dalla scomparsa, sulla provinciale 222 a Castellamonte.

Massimo Viglierco, Vigile del Fuoco, 55 anni, di Cuorgnè, vittima dell’incidente avvenuto il 19 luglio 2023, quando l’Aps uscì di strada e si schiantò contro la cancellata di un’abitazione, mentre si recava su un servizio. Inutili purtroppo i tentativi di salvargli la vita. Max si spense all’Ospedale San Giovanni Bosco dove era stato trasportato.

Per ricordarlo, l’Associazione Volontari Vigili del Fuoco “Gino Gronchi”, il Consigliere Regionale Mauro Fava e Armando Vallero Vigile del Fuoco con la collaborazione del Sindaco di Castellamonte e dell’artista Brenno Pesci, hanno voluto realizzare una targa in sua memoria che è stata posta sulla cancellata.

Dopo la benedizione della targa, nella commozione generale, si sono tenuti i brevi discorsi degli amministratori intervenuti (oltre al Consigliere Mauro Fava, il Vicesindaco di Cuorgnè Vanni Crisapulli, il Sindaco di Castellamonte Pasquale Mazza e il Sindaco di Rivarolo Martino Zucco Chinà), dell’artista Brenno Pesci (che ha realizzato la targa) e dell’Associazione Vigili del Fuoco Volontari “Gino Gronchi”(la Presidente Roberta Vernè e lo stesso Gino Gronchi).

Anche il Direttore Regionale Alessandro Paola, che non ha potuto essere presente, ha inviato un messaggio personale, che è stato letto dall’IA Riccardo Di Gaudio, Direzione Regionale VVF Piemonte: “È questo un momento di raccoglimento in un luogo che conserva la memoria di Massimo, un collega che in questa stessa data, due anni fa, perdeva la vita mentre era alla guida di un’autopompa che correva in sirena verso l’ennesima meta in cui bisognava prestare soccorso, conducendo i propri colleghi di prima partenza verso una nuova missione. Mi dispiace non essere stasera presente insieme a voi. Contingenti impegni mi hanno portato oggi in altra sede, ma nonostante questo voglio inviarvi il mio messaggio personale, essendo stato anche io testimone di quei drammatici e concitati momenti, inseguendo le prime notizie, cercando invane speranze, provando l’amarezza dell’incredulità, fino al dolore con l’abbraccio alla famiglia e ai colleghi.

Anche allora eravamo tutti insieme, così come lo siamo oggi in questo luogo, in cui ognuno è presente portando il proprio ricordo e quel senso di vicinanza che non deve mai mancare.

Lasciare le tracce della memoria, allora, anche mediante questa targa commemorativa, sarà motivo per noi tutti di farci sentire ancora insieme, come se ci trovassimo in casa, in caserma con i colleghi, al bar tra gli amici, su quella APS …. Grazie a tutti, allora, per questo gesto e questo momento che onora Massimo e tutti i vigili del fuoco del Comando di Torino e d’Italia, augurandoci di saper dimostrare la vicinanza ai familiari e a quanti vogliono bene a un collega che ci lasció proprio in questo luogo, in quel tragico 19 luglio 2023.

Così questo messaggio per me rinnova un saluto per una persona presente e alla quale non abbiamo timore a rivolgerci, sapendo che Massimo è sempre qui, così come nei luoghi dove ci troveremo portandolo sempre nel cuore e nella mente, ricordandolo sempre come un grande vigile del fuoco di un grande Comando, un collega la cui storia si lega nel servizio operativo, diviso tra volontari e permanenti, che ha vissuto la sua storia perdendo la vita in questo territorio che lo conosceva e lo apprezzava e che giustamente, adesso, gli rende merito! Grazie ancora e, soprattutto, ciao Massimo, sei sempre nei nostri cuori!”



Massimo Viglierco era una persona buona, disponibile e solare. Così come ha sottolineato il Vanni Crisapulli, Vicesindaco di Cuorgnè, paese dove Max aveva vissuto e iniziato a compiere i suoi doveri da Vigile del Fuoco, presso il distaccamento dei volontari. “Era davvero un ragazzo di grande cuore e spirito di servizio. Ha scelto di dedicare la sua vita a salvare vite, proteggere beni e aiutare chi era in difficoltà. La sua scomparsa è stata una perdita enorme per la nostra comunità, per i suoi cari e per la famiglia dei Vigili del Fuoco. Ancora dopo due anni ci sembra così strano ed è così difficile convivere con la sua assenza, ma nel ricordo di ciò che ha fatto in vita, la sua famiglia e la grande famiglia dei vigili del fuoco porta avanti i valori e i progetti ai quali Massimo ha dedicato la vita.

Grazie quindi che da lassù ci guidi con il tuo esempio. Ciao Massimo!”