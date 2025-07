CASTELLAMONTE – Campo: dedicata ad Adriano Goglio l’ambulanza destinata a Krasnokutsk

CASTELLAMONTE – Consegnata ufficialmente nella serata di ieri, sabato 12 luglio 2025, a Campo, frazione di Castellamonte, l’ambulanza destinata a Krasnokutsk in Ucraina. Il mezzo di soccorso, dismesso ma perfettamente funzionate, arrivata dalla Federazione Regionale Misericordie della Toscana, e si tratta di una donazione voluta dal Consigliere Comunale di maggioranza Damiano Goglio, che l’ha dedicata al padre, Adriano Goglio.

Adriano Goglio, fu, negli anni Sessanta, rappresentante della frazione di Campo nelle file della Democrazia Cristiana, all’interno del Consiglio Comunale di Castellamonte. Artigiano edile e lavoratore instancabile, si distinse per la sua passione per la politica, animata da sani e precisi ideali, e per la sua profonda umiltà. Persona attenta, sensibile e intelligente, seppe interpretare con grande dedizione i bisogni e le esigenze della comunità.

Fu eletto per la prima volta nel 1960 come consigliere comunale nella lista guidata dall’allora sindaco Carlo Trabucco. Ricoprì la carica di assessore dal 1964 al 1970 e rimase in consiglio comunale fino al 1975. Dopo una pausa di cinque anni, nel 1980 decise di ricandidarsi e venne nuovamente eletto consigliere, questa volta tra le fila della minoranza.

Il 27 dicembre 1986 gli venne conferita la più alta onorificenza, con la nomina a Cavaliere della Repubblica, a coronamento del suo costante impegno a favore della collettività.

Alla cerimonia, che si è tenuta in occasione della “Cena sotto le stelle” organizzata dall’Associazione Sportiva di Campo, sono intervenuti, oltre al Consigliere Damiano Goglio e alla sua famiglia, Sindaco Pasquale Mazza e all’Assessore Patrizia Addis, anche il Sindaco di Ozegna, Federico Pozzo, e il Vicesindaco di Pertusio, Antonio Cresto, nonché il Sindaco di Krasnokutsk, Iryna Karabut.

Durante la serata è stata anche attivata, nella frazione castellamontese, un raccolta farmaci per l’Ucraina e una raccolta fondi per l’acquisto di medicinali destinati alle zone devastate dalla guerra.