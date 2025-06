LANZO – Successo per l’ElfFest 2025: 8500 visitatori da tutto il Piemonte

LANZO – Tre giorni di incanto, musica e magia per un’edizione da record dell’ElfFest, che dal 20 al 22 giugno ha trasformato il Foro Boario in un vero e proprio mondo fatato. Con oltre 8.500 visitatori provenienti da tutto il Piemonte, ma anche da tutto il nord Italia e persino dalla Svizzera e dalla Francia, la manifestazione, promossa da MS Events e dalla Pro Loco di Lanzo, si conferma uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dell’estate valligiana e non solo.

Ospitato nella città capofila delle Valli dal 2018, il festival è cresciuto anno dopo anno, diventando un riferimento per chi ama la cultura fantasy, i riti celtici e l’atmosfera magica di un tempo senza tempo. A fare la differenza è stato ancora una volta lo straordinario lavoro di MS Events e della Pro Loco di Lanzo, che hanno curato ogni dettaglio dell’evento, trasformando il Foro Boario in un regno popolato da elfi, fate, gnomi, druidi e creature mitologiche. “Siamo entusiasti del risultato, oltre ogni aspettativa – commenta Danilo Massa Bova, presidente della Pro Loco – vedere migliaia di famiglie, giovani e appassionati lasciarsi trasportare dalla fantasia è il premio più grande per tutti i volontari che hanno reso possibile questa magia. L’ElfFest non è solo un evento, ma un’esperienza che unisce cultura, divertimento e identità del nostro territorio. E il nostro obiettivo è continuare a far crescere questa realtà, rendendo Lanzo sempre più un punto di riferimento per il turismo culturale e fantastico. Un ringraziamento speciale va a Marco Strega, ideatore dell’ElfFest, e a Paola Colledan per averci trasmesso questa visione; all’Amministrazione comunale per il costante supporto e la fiducia; alle forze dell’ordine, ai Cadetti dei Vigili del fuoco, alla Croce Rossa, alla Protezione civile e un particolare ringraziamento a Edil Lanzo per la preziosa collaborazione”.

L’edizione 2025 ha offerto un viaggio emozionante tra riti celtici, laboratori per bambini, spettacoli di fuoco, musica live, conferenze a tema magico, divinazione e rievocazioni storiche. Il Villaggio dei Mercanti è stato il cuore pulsante della festa, animato dalla Gnoma Carmilla, che ha truccato centinaia di bambini in modo elfico e fatato, dalle attività didattiche di Fata Selene ed Elfo Elleboro, e dall’intrattenimento di Elfa Arya e Fata Piumetta. Spazio anche alla spiritualità con matrimoni e battesimi celtici celebrati dalla Druida Bèllarot e sessioni di divinazione con tarocchi e rune. Tra le novità più apprezzate, il Labirinto del Fauno, i Pony Unicorno, gli spettacoli itineranti di giocoleria e fuoco con Altered_flow, le danze Tribal Fusion con le No Wall Sisters e i concerti con band d’eccezione come i Bards of Yesterday, Boira Fusca e The Midnight e il folk francoprovenzale con Les Contrabbandiers. Immancabile, infine, la grande accensione del Fuoco Propiziatorio per celebrare il Solstizio d’Estate e il Rituale del Grembo guidato dal Druido. L’ElfFest non è solo spettacolo: è anche cultura, ricerca e condivisione. Ne sono testimonianza le conferenze e le presentazioni letterarie con autori come Massimo Centini, Cesare Minucci, Vega Roze, Daniel Roux, il gruppo E.P.A.S., Katia Bernacci e il sociologo Nicola Pannofino. Il tutto accompagnato dalla Locanda Elfica e dal sempre attivo Bar Elfico, aperto dalle 10 del mattino fino a notte fonda.

Un successo straordinario che premia gli sforzi organizzativi svolti in questi mesi da MS Events e dalla Pro Loco di Lanzo. “La soddisfazione che ci portiamo a casa da questa edizione è enorme – conclude Danilo Massa Bova – ma lo è ancora di più l’entusiasmo per il futuro. Lavoreremo fin da subito all’ElfFest 2026, con l’obiettivo di renderlo ancora più ricco e partecipato”.