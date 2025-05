RIVAROLO CANAVESE – Nuovo direttivo cittadino di Forza Italia: Aldo Raimondo Segretario

RIVAROLO CANAVESE – Si è svolta ieri, lunedì 13 maggio 2025, nei locali al piano terra di via Ivrea 60, la conferenza stampa di presentazione del nuovo direttivo cittadino di Forza Italia a Rivarolo Canavese.

L’incontro ha richiamato un pubblico numeroso, composto da simpatizzanti, cittadini e rappresentanti del mondo politico locale. A portare il loro saluto anche esponenti del partito, in rappresentanza della provincia il consigliere Clara Marta, a livello regionale l’assessore Andrea Tronzano e i consiglieri Paolo Ruzzola e Mauro Fava e, infine, in qualità di coordinatore provinciale di Forza Italia il Senatore Roberto Rosso. La loro presenza ha confermato l’attenzione di Forza Italia per il territorio canavesano e la volontà di rafforzare la rete dei circoli locali.

Nel corso dell’incontro è stato ufficializzato il nome di Aldo Raimondo come nuovo segretario cittadino di Rivarolo Canavese, affiancato dal direttivo composto da Daniela Gallo Pecca, Lara Schialvino, Alessandro Albanese e Mattia Malosti. Il nuovo gruppo di lavoro verrà chiamato a dare impulso all’attività del partito sul territorio, con l’obiettivo di promuovere un dialogo costante con i cittadini, elaborare proposte concrete e far sentire la voce di Forza Italia anche all’interno delle istituzioni locali.

Durante gli interventi è stato sottolineato il valore della presenza politica anche nei consigli comunali, come luogo di confronto e partecipazione. “Il nuovo direttivo lavorerà per rendere Forza Italia sempre più presente, riconoscibile e propositiva all’interno della comunità rivarolese”.

