CUORGNÈ – Il sogno è realtà: inaugurata la nuova arena dedicata al pugilato (FOTO E VIDEO)

CUORGNÈ – “Qui si forma prima l’uomo, poi l’atleta ed infine il pugile”: questa frase, ben visibile quando si entra nel palazzetto di via Braggio a Cuorgnè, al meglio spiega la “filosofia” che caratterizza la nuova “arena” targata Skull Boxe, lo spazio dedicato alla “nobile arte”, ma non solo, che sabato 10 maggio 2025 è stato inaugurato ufficialmente.

Il “grande sogno” di Alessio Furlan, volitivo campione prima, ora maestro che sa trasmettere tanto ai suoi ragazzi e alle sue ragazze, è diventato realtà e lo scorso fine settimana sono stati davvero tanti gli amici, gli appassionati, i curiosi, come gli ospiti, in particolar modo istituzionali, che non hanno voluto mancare a tale appuntamento.

“Devo dire grazie alla mia famiglia, che ha creduto in questo progetto, mi ha sostenuto nei momento difficili ed adesso è ora al mio fianco anche in questa avventura straordinaria” ha detto Furlan nel corso di un pomeriggio speciale, che è stato occasione per puntare nuovamente i riflettori su di uno spazio che può diventare la “casa” perfetta per la nobile arte.

Ma non solo, perché l’apertura della Skull Boxe Arena è pure una grande soddisfazione per l’Amministrazione comunale cuorgnatese, che vede tale struttura, realizzata nel 1990 e mai, purtroppo, sfruttata a dovere, finalmente avere una luce nuova e brillante, nonché un futuro che appare decisamente più roseo.

Accompagnati dal “Guerriero” e dal suo staff in quello che è stato un “tour” carico di significati (naturalmente dopo il taglio del nastro e gli interventi dei presenti), tra coloro che hanno presenziato all’evento vanno ricordati Davide Nicco, presidente del Consiglio del Piemonte, i consiglieri regionali Mauro Fava e Paola Antonetto, il vicesindaco Vanni Crisapulli e diversi rappresentanti del Consiglio comunale cuorgnatese, il sindaco di Rocca, Alessandro Lajolo, il presidente del Comitato Pugilistico Regionale, Gian Luca Timossi, l’amico Fabrizio Bertot e molti altri ancora.

Proprio Timossi ha rimarcato come la struttura canavesana gestita da Alessio Furlan non sia solo un punto di riferimento per il territorio circostanze, ma un “faro” per la boxe piemontese nella sua interezza, luogo ideale dove poter far crescere uno sport che nella nostra regione vanta sempre più appassionati, sia al femminile che al maschile.