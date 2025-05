CANAVESE – L’Orchestra “InCrescenDO” al prestigioso Certamen bandistico di Valencia

CANAVESE – Saranno 80 i giovani musicisti del Canavese e della bassa Valle d’Aosta che il 18 luglio 2025 vivranno un’esperienza unica ed emozionante, la partecipazione al Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciudad de Valencia” (CIBM) in Spagna, il più antico e prestigioso Concorso bandistico al mondo.

L’Orchestra giovanile di fiati InCrescenDO, guidata dai suoi maestri Fabio Porté e Dino Domatti, dopo una prima partecipazione nell’anno 2019 come formazione ospite, in questa edizione 2025 del Certamen di Valencia InCrescenDO, grazie a un curriculum eccellente che include già la partecipazione a numerosi Concorsi e manifestazioni nazionali e internazionali e il conseguimento di svariati prestigiosi premi, è stata ammessa al Concorso vero e proprio, unica rappresentante dell’Italia e selezionata tra decine di candidature provenienti da tutto il mondo.

In particolare, parteciperà nell’ambito della prima edizione della nuova Categoria libera, rivolta alle formazioni composte da musicisti provenienti da più comuni, nella quale si contenderà la vittoria con tre compagini provenienti dalla Spagna e una dalla Svizzera.

ll Concorso Bandistico Internazionale della Città di Valencia, che ha avuto la prima edizione nel 1886, si svolge in un territorio, la Comunità Valenciana, da sempre particolarmente noto per la tradizione e qualità della musica bandistica.

“Siamo orgogliosi di essere stati ammessi al Certamen di Valencia partecipando quest’anno al concorso vero e proprio” afferma il presidente dell’Associazione bandistica In Crescendo Paolo Avignone. “Porteremo al prestigioso Palau de la Musica il meglio del nostro territorio a livello musicale, poiché i nostri componenti provengono da circa 30 Comuni del Canavese e bassa Valle d’Aosta, rappresentando anche le loro bande e formazioni musicali di provenienza, con cui da sempre c’è una stretta collaborazione”.

Prosegue il Direttore artistico e musicale Fabio Portè “I Musicisti di InCrescenDO si troveranno di fronte a giudici severissimi e di fama internazionale, dovendosi esibire in brani di notevole difficoltà tecnica, al massimo livello della musica per fiati. Si tratterà di una importante esperienza formativa per i partecipanti e di un arricchimento del loro curriculum musicale, che vede già per molti di loro il diploma al Conservatorio, esibizioni di notevole importanza e la direzione di formazioni bandistiche sul territorio.”

La partecipazione al Certamen di Valencia, quindi, sta richiedendo un Percorso di preparazione musicale molto impegnativo con numerose prove di orchestra e di sezione e, prevederà anche concerti pubblici che consentiranno a InCrescenDO di mettersi alla prova con il pubblico. In particolare, sarà realizzata una lezione concerto con il compositore emergente M° Luca Pettinato, a cui è stato appositamente commissionato un brano, durante la quale spiegherà le idee e le suggestioni che lo hanno guidato nella scrittura. Inoltre, sono in programma due concerti, uno nel Comune di Bollengo, il 25 maggio prossimo, e un secondo a Tavagnasco, il 6 luglio , organizzato con una simulazione di giuria.

L’esperienza spagnola proseguirà a Beneixida (Valencia) con un concerto il 19 luglio, replicato il 26 luglio in Italia nel Comune di Issime, che vedrà le due formazioni bandistiche esibirsi insieme.

La trasferta a Valencia di così tanti musicisti, dei relativi strumenti, dei maestri e accompagnatori, è certamente una sfida logistica importante ed è anche piuttosto dispendiosa; per questo l’Associazione bandistica In Crescendo ha avviato una Campagna di sostegno, con la ricerca di sponsor privati, la realizzazione di eventi e concerti, la vendita dei propri CD, ma anche il lancio di una Raccolta Fondi attraverso la Piattaforma Eppela.

Tutti i sostenitori, simpatizzanti e coloro che hanno a cuore la musica sul territorio sono invitati a versare un’offerta, di qualunque importo, collegandosi al link https://www.eppela.com/projects/11921 o inquadrando il QR Code presente sui volantini.

Sono previsti simpatici omaggi per i donatori ed il ringraziamento dei giovani dell’Orchestra che potranno così realizzare un obiettivo fondamentale per la loro formazione musicale e non solo.

L’Orchestra giovanile di fiati inCrescenDO è stata costituita nel 2010 come Banda giovanile della Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana con l’obiettivo di offrire a giovani musicisti, allievi delle bande e studenti di conservatorio, dilettanti e professionisti, l’opportunità di crescere musicalmente attraverso lo studio di repertori complessi, ma adatti alla formazione e ai diversi livelli di competenze acquisite.

Negli scorsi anni ha potuto annoverare la partecipazione e l’ottenimento di prestigiosi premi in manifestazioni nazionali ed internazionali, come il Concorso di Riva del Garda, in due occasioni, il Ferrandina Fiati Festival (Basilicata), “Bande in Festival del Conservatorio G. Verdi di Milano, il Festival di Albano laziale, la Stagione dei Musei Vaticani, oltre che numerosi concerti in diverse Regioni italiane ma anche sul territorio.

Per una associazione giovanile è fondamentale la costante attenzione alla parte formativa e, anche, garantire il ricambio con l’immissione di nuovi componenti; nell’ultimo anno sono entrati nell’Orchestra, infatti, una quindicina di giovani musicisti, provenienti dalle bande e formazioni del territorio. La sede legale e quella principale sono a Settimo Vittone, dove vengono svolte la maggior parte delle prove, ma l’intento è quello di unire e rappresentare tutto il territorio.

Tra le peculiarità dell’Orchestra di fiati InCrescendoDO c’è l’attenzione alle situazioni di difficoltà che l’ha portata più volte a esibirsi a scopo benefico, come fatto negli anni scorsi a favore dell’UGI, della Croce Rossa Italiana e delle Regioni terremotate dell’Italia Centrale; più recentemente, va segnalato il Concerto a Loranzè dell’8 febbraio scorso proprio per le Bande di Valencia danneggiate nell’autunno 2024 dalla Dana, la tragica alluvione spagnola; in questa occasione, grazie anche alle altre iniziative realizzate insieme alla Banda e alla Pro Loco delle stesso Paese è stato possibile devolvere ben 6.758,82 euro alla Federaciò de Societas Musicals de la Comunitat Valenciana.