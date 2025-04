RIVARA – Rivara potrà realizzare una nuova area camper

RIVARA – Grazie al rifinanziamento del Bando “Aree di Sosta” promosso dalla Regione Piemonte, il Comune di Rivara potrà realizzare una nuova area attrezzata per camper, situata in posizione strategica nel cuore del paese, dietro la caserma dei Carabinieri. Un progetto importante che mira a valorizzare il territorio, promuovere il turismo itinerante e dare nuovo slancio alle attività commerciali e artigianali locali.



“Si tratta di un risultato concreto per tutta la nostra comunità – dichiara l’assessore al turismo Marisa Basolo – che potrà contare su un’infrastruttura moderna, in un luogo sicuro e facilmente accessibile, capace di attrarre nuovi visitatori e portare benefici alle attività del centro. La posizione, centrale e vicina a tutti i servizi, è stata scelta proprio per garantire comfort e comodità ai turisti”.



L’area camper sarà composta da quattro piazzole, dotate di allacciamento a energia elettrica e acqua: una sistemazione semplice ma funzionale, pensata per cicloturisti, camperisti e viaggiatori interessati a scoprire il territorio, tra natura, cultura e buon cibo.



L’assessore Basolo ha voluto ringraziare l’assessore regionale al Turismo, Marina Chiarelli, per aver creduto nel valore del turismo itinerante e per aver rifinanziato il bando, consentendo anche al progetto di Rivara di ottenere un contributo a fondo perduto di 53.000 euro.



“Un ringraziamento speciale – aggiunge – va al consigliere comunale Paolo Ghischia, che ha creduto fin dall’inizio in questa idea, coordinando con grande impegno il gruppo di lavoro che ha presentato la candidatura, e a tutti i dipendenti comunali che hanno collaborato con competenza e disponibilità alla stesura del progetto. Ringrazio anche il sindaco Maurizio Giacoletto per aver sostenuto con convinzione l’iniziativa, condividendone fin da subito gli obiettivi”.



La realizzazione dell’area camper rappresenta anche un primo passo verso la riqualificazione dell’area ex Rosina, una zona centrale che, con il tempo, potrà essere trasformata e restituita alla cittadinanza con nuovi servizi.



Con questo intervento, Rivara entra a far parte della rete delle aree di sosta finanziate dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT), contribuendo alla crescita di un turismo locale sostenibile e diffuso.

