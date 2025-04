OZEGNA – Sergio Bartoli, Consigliere Regionale, si candida nella lista di Federico Pozzo

OZEGNA – Federico Pozzo, Vice Sindaco di Ozegna, si candida a Sindaco alle prossime elezioni comunali. Presentata in questi giorni la lista comunale, denominata “Trasparenza e Futuro – Pozzo Sindaco”, che rappresenta lui e la sua squadra. Il Consigliere Regionale Sergio Bartoli, ha dichiarato apertamente la sua candidatura nella lista di Pozzo.

“ Mi candido nuovamente a Consigliere comunale nella lista “Trasparenza e Futuro – Pozzo Sindaco” per continuare a sostenere il paese che tanto mi ha dato. – Commenta Bartoli – Lo faccio con l’entusiasmo di chi ama profondamente questa comunità e con la determinazione di chi crede che il futuro di Ozegna debba costruirsi sulla solidità dell’esperienza e sulla forza delle nuove generazioni.

Dal 2006 ho avuto l’onore di servire il nostro Comune, dapprima come amministratore e poi come Sindaco dal 2016 al 2024, periodo durante il quale, grazie al lavoro di squadra, abbiamo raggiunto risultati importanti e ottenuto riconoscimenti prestigiosi.

Nel 2024, a seguito della mia elezione in Consiglio Regionale del Piemonte, per incompatibilità tra le cariche, ho dovuto lasciare il ruolo di Sindaco. In quel momento, con piena fiducia, ho affidato la guida dell’amministrazione a Federico Pozzo, mio Vicesindaco.

Non fu un caso averlo scelto come Vicesindaco: avevo riconosciuto in lui qualità fondamentali come senso di responsabilità, competenza, spirito di iniziativa e dedizione, doti che ha dimostrato costantemente nel tempo.

Federico Pozzo non è solo il candidato Sindaco della lista “Trasparenza e Futuro”: è una persona che ho visto crescere e maturare, sin da quando, a soli 18 anni, decise di mettersi al servizio del nostro paese. A 24 anni lo nominai Vicesindaco, riconoscendo in lui qualità rare, che oggi rappresentano una garanzia di serietà, capacità e affidabilità. Negli anni di collaborazione, Federico ha dimostrato capacità straordinarie: ha saputo affrontare e gestire situazioni complesse, portare avanti progetti fondamentali per la nostra comunità e rappresentare Ozegna con serietà, autorevolezza e passione nei contesti istituzionali più diversi. In ogni occasione, dagli incontri con enti e associazioni ai tavoli istituzionali, ho sempre ricevuto apprezzamenti sinceri da colleghi Sindaci, rappresentanti istituzionali e realtà associative per la sua professionalità e per la qualità del lavoro svolto.

Durante il mio mandato da Sindaco, ho potuto realizzare molto anche grazie al suo supporto costante: sapere di poter contare su una figura solida, determinata e lungimirante mi ha permesso di occuparmi anche della valorizzazione di Ozegna a livello nazionale e internazionale, certo di avere al mio fianco un amministratore capace di assumersi ogni responsabilità. Oggi, più che mai, credo che Federico Pozzo sia la persona giusta per guidare Ozegna verso il futuro.

Con lui, con tutta la squadra di “Trasparenza e Futuro”, forti dei valori di trasparenza, partecipazione e concretezza che ci contraddistinguono, continueremo a costruire una comunità dinamica, viva e pronta ad affrontare ogni sfida con coraggio.

Mi ricandido con entusiasmo e con senso di responsabilità, per mettere a disposizione la mia esperienza, per rafforzare i rapporti tra il Comune e gli enti superiori e per continuare a dare il massimo, sempre al servizio della nostra gente.”