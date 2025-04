MALTEMPO – Prosegue l’allerta, previsto un peggioramento per domani

MALTEMPO – Il maltempo sta colpendo imperterrito in queste ore, mettendo in ginocchio il territorio. Le strade sono allagate, in diverse zone (nelle foto Agliè questa sera e il fiume Dora ad Ivrea nel pomeriggio). I fiumi in piena. Secondo gli aggiornamenti di Arpa Piemonte delle 21 di questa sera, mercoledì 16 aprile 2025, nelle prossime ore “la saccatura genererà un minimo barico al livello del mare che si approfondirà progressivamente sul Golfo Ligure e traslando dalla Corsica verso il golfo stesso. Questo intensificherà i flussi orientali e l’apporto di umidità sul Piemonte mantenendo le precipitazioni intense per tutta la notte e in estensione progressiva anche ai settori occidentali, e successivamente meridionali. Le precipitazioni attese nelle prossime ore sono diffuse a tutta la regione molto forti, e localmente a carattere di nubifragio.

I quantitativi attesi sono tra 150 e i 250 mm in 12 ore, e saranno a carattere nevoso sopra ai 2000-2200 m con ingenti accumuli sopra ai 2500 m. I flussi sciroccali caldi infatti mantengono temperature miti fino a quote elevate, localmente la quota neve potrebbe però scendere di 200- 300 m sotto i rovesci più intensi. Da segnalare anche la ventilazione in intensificazione e in ulteriore rinforzo nelle prossime ore, con venti forti o molto forti sui rilievi, che interesseranno anche le pianure nella prima parte della giornata di domani. Sono attese locali raffiche superiori ai 50 km/h anche sulle pianure”.

Per quanto concerne i fiumi il Po a San Sebastiano, la Dora Baltea a Tavagnasco e l’Orco a San Benigno Canavese hanno raggiunto la criticità ordinaria, si prevede il raggiungimento dei livelli di guardia per domattina.

Agliè questa sera Agliè questa sera Agliè questa sera La Dora ad Ivrea nel pomeriggio La Dora ad Ivrea nel pomeriggio La Dora ad Ivrea nel pomeriggio