LANZO – Riaperte le sale operatorie all’ospedale di Lanzo

LANZO – Da oggi sono di nuovo operative le sale operatorie all’ospedale di Lanzo. Lo scorso 6 marzo, in un incontro pubblico a Lanzo con gli amministratori locali e con la popolazione, alla presenza dell’Assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi, dell’Assessore regionale al Patrimonio, Gian Luca Vignale, e della Direzione Strategica dell’ASL TO4, erano state illustrate le attività di potenziamento del Presidio da realizzare nei mesi successivi. Tra queste, la riapertura delle sale operatorie a partire dal 10 aprile 2025.

“Il cronoprogramma è rispettato – precisa il Direttore Generale dell’ASL TO4, Luigi Vercellino –, da oggi, giovedì 10 aprile, sono nuovamente operative le sale operatorie». E aggiunge: «Questa Direzione si è insediata da poco più di tre mesi e fin da subito il nostro obiettivo è stato quello di rafforzare l’Ospedale di Lanzo, in sinergia con quello di Ciriè, con tutta la rete dei presidi ospedalieri aziendali e con le strutture territoriali delle Valli di Lanzo, per rispondere con sempre maggior efficacia ed efficienza ai bisogni di salute della comunità locale, che soffre i disagi tipici delle aree montane. Il rispetto puntuale del cronoprogramma testimonia la nostra ferma volontà in tal senso”.

La riapertura delle sale operatorie di Lanzo – che fanno capo alla struttura complessa Anestesia e Rianimazione Ciriè, guidata dal dottor Marco Fadde – ha comportato verifiche impiantistiche e un investimento complessivo in nuove attrezzature di circa 400 mila euro. I primi interventi a essere nuovamente effettuati sono quelli di oculistica (in particolare per le cataratte), di ortopedia e di terapia antalgica; seguiranno, dal prossimo mese di giugno, gli interventi di chirurgia generale a bassa complessità.

“Ringraziamo la Direzione Generale dell’ASL TO4 per aver mantenuto gli impegni e le tempistiche promessi in occasione dell’incontro del mese scorso con gli amministratori e la popolazione. La riattivazione delle sale operatorie è sicuramente un fattore importante e confidiamo che questa prima fase di ripartenza di tale attività possa essere presto implementata in termini di giorni e di tipologia di prestazioni, per dare risposta ai bisogni e alle esigenze dei cittadini lanzesi e delle Valli, che molto spesso sono costretti ad affrontare spostamenti notevoli e tempi di attesa lunghi per accedere ad alcune prestazioni sanitarie. Auspichiamo che le tempistiche preannunciate nell’incontro pubblico vengano rispettate anche per l’attivazione degli altri servizi che attendono di essere avviati. Ribadiamo che l’Ospedale di Lanzo rimane per le valli un presidio di fondamentale importanza e che continueremo a lavorare con l’ASL TO4 e l’Assessorato regionale al fine di garantire al nostro ospedale efficienza ed efficacia”, riferiscono il Sindaco di Lanzo, Fabrizio Vottero Bernardina, il Presidente dell’Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, Guido Bonino, e la Presidente dell’Unione Montana Alpi Graie, Daniela Majrano.

“L’impegno della Regione Piemonte per gli ospedali di territorio, e più in generale per la sanità territoriale, è massimo: in questi mesi abbiamo dato un preciso mandato alle Aziende Sanitarie per perseguire con determinazione questo obiettivo nel rispetto dei tempi. Un plauso quindi all’ASL TO4 per il traguardo raggiunto, perché come promesso ha riattivato un servizio essenziale, garantendo ai pazienti cure di qualità direttamente sul territorio”, sottolineano l’Assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi, e l’Assessore regionale al Patrimonio, Gian Luca Vignale.