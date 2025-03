CHIVASSO – Consegnavano droga a domicilio: 3 arresti e 6 denunce

CHIVASSO – Pensavano di poter eludere i controlli e non dare nell’occhio, consegnando la droga direttamente a domicilio, invece sono stati scoperti e la loro attività interrotta da un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Chivasso.

Arrestati e posti ai domiciliari tre uomini di origine albanese, di 26, 31 e 33 anni. Denunciate altre sei persone: due uomini e una donna albanese residenti tra Torino e Cerignola, un cittadino italiano di 53 anni residente a Torrazza Piemonte e una donna romena domiciliata a Torino.

Le indagini erano iniziate nell’ottobre 2021 e avevano subito lasciato intendere che dietro ci fosse un’organizzazione ben strutturata. Difatti la droga, marijuana, cocaina e hashish, veniva consegnata direttamente a casa, all’alba, tra Torino, Chivasso e San Raffaele Cimena.

