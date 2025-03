RIVAROLO CANAVESE – Argentera: “I luoghi e la memoria” per l’80° Anniversario della Liberazione (FOTO E VIDEO)

RIVAROLO CANAVESE – Ricordare i partigiani della VI Divisione “Giustizia e Libertà” caduti, fucilati dai fascisti il 22 marzo 1945, nel cimitero di Frazione Argentera a Rivarolo Canavese. È quanto è stato fatto questa mattina, venerdì 21 marzo 2025, con una cerimonia ufficiale di commemorazione promossa dall’Anpi Sezione di Favria-Oglianico-Rivarolo Canavese “Tina Anselmi”, proprio in frazione Argentera a Rivarolo Canavese, per ricordare il Tenente Renzo Scognamiglio, il Sergente Maggiore Mario Porzio Vernino, Alessandro Bianco, Sergio Tamietti e Antonio Uligini.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e della Città di Rivarolo Canavese, per la quale era presente il gonfalone cittadino.

Dopo i discorsi ufficiali a cura del Sindaco Martino Zucco Chinà e di Gabriella Meaglia, gli alunni della Scuola Primaria di Argentera hanno suscitato momenti di riflessione con letture e canti. Il corteo si è poi diretti alla lapide posta a fianco della chiesa per deporre l’omaggio floreale.

Tanta gente anche ieri sera al Salone Montenero per la presentazione del libro dedicato alla Resistenza rivarolese, intitolato “Ora e sempre Resistenza. Rivarolo Canavese 1943-1945. Memorie di guerra e di lotta partigiana”, curato da Riccardo Poletto con la collaborazione di Gabriella Meaglia, Gianpiero Cassulo e Riccardo Cerrano. Il volume racconta come Rivarolo ha vissuto i 20 mesi della Resistenza, ricostruiti tramite un’attenta ricerca d’archivio e la memoria condivisa di alcuni rivarolesi.

